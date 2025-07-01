Кинотеатр под открытым небом "Филин": расписание на эту неделю

Расписание бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на нашей чудесной набережной на эту неделю!
02.07 (среда):
17.30 - 17.55 «Фронтовая бригада» (документальный, 2022г., 12+)
18.00 - 19.35 Веселые ребята (1934г., 0+)
19.45 - 21.40 За бортом (1987г., 12+)
03.07 (четверг):
18.40 - 20.00 Инспектор ГАИ (1982г., 12+)
20.10 - 22.20 Лучшее предложение (2012г., 18+)
04.07 (пятница):
17.30 - 19.00 Империя кошек (12+) из фондов международного кинофестиваля Соль земли
19.10 - 20.15 «Тревожные ночи в Самаре» 1 серия (1969г., 12+)
20.20 - 22.30 Привидение (1990г., 18+)
05.07 (суббота):
17.00 - 18.35 Девочка ищет отца (1959г., 0+)
18.45 - 20.10 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1966г., 6+)
20.20 - 22.25 Терминал (2004г., 16+)
06.07 (воскресенье) Детский день:
16.30 - 17.10 мультфильмы:
1. Малыш и Карлсон (1968г., 0+)
2. Карлсон вернулся (1970г., 0+)
17.20 - 18.35 Королевство кривых зеркал (1963г., 12+)
18.45 - 20.15 Баба Яга спасает мир (2023г., 6+)
20.25 - 22.20 Как стать принцессой (2001г., 12+)
Фото: Самарская набережная