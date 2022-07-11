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Кинотеатр «Художественный»: 11 июля в 19.30 на улице Ленинградской - выездной показ
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Кинотеатр «Художественный»: 11 июля в 19.30 на улице Ленинградской - выездной показ

11 июля 2022 15:59
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Зрителей ждёт показ одной из самых ярких программ Фестиваля уличного кино «Лучшее прошлых лет».

Фестиваль уличного кино 12+

Кинотеатр «Художественный» осваивает новые площадки показов – и выходит навстречу зрителям в исторический центр Самары!

11 июля в 19.30 на улице Ленинградской (пересечение с ул. Куйбышева) кинотеатр «Художественный» проводит экспансию в город! В программе выездного показа:

— Фестиваль уличного кино («Лучшее прошлых лет» 12+);

— коллектив барабанщиков «Сабатаж», мимы, тематическая фотосессия;

— Впервые! Розыгрыш «Карты друга» кинотеатра «Художественный».

Приглашаем провести незабываемый летний вечер вместе с кинотеатром «Художественный» на улице Ленинградской! Зрителей ждёт показ одной из самых ярких программ Фестиваля уличного кино «Лучшее прошлых лет».

Фестиваль уличного кино является крупнейшим в мире зрительским смотром фильмов короткого метра, который проходит на сотнях площадок нашей страны. Кинотеатр «Художественный» на улице Ленинградской покажет самые популярные «короткометражки» прошлых лет: «Подводник» (2019), «Большая восьмёрка» (2020), «Варя» (2020), «Солнечный ветер» (2011), «Каждый 88» (2015). В «короткометражках» снялись звёзды российского кино: Сергей Епишев, Алёна Бабенко, Катерина Шпица.

Также зрителей ждёт интерактивная развлекательная программа: выступление коллектива барабанщиков «Сабатаж», выступление мимов – актёров театральной студии «Вместе», тематическая фотосессия, розыгрыш призов. В качестве призов впервые будет представлена новая «Карта друга» кинотеатра «Художественный», дающая зрителю право на бесплатное посещение каждого шестого сеанса.

Информация о фильмах программы «Лучшее прошлых лет» «Фестиваля уличного кино»:

ПОДВОДНИК

Реж. Александр Назаров

Света, двое её детей и отчим Семён торжественно отмечают день рождения героя-подводника Виктора – первого мужа Светы, который пропал без вести пять лет назад. Прямо во время тоста за именинника тот неожиданно возвращается домой и утверждает, что всё это время выполнял задание Родины.

Хронометраж: 15 минут

БОЛЬШАЯ ВОСЬМЕРКА

Реж. Иван Соснин

Обычный работяга Иван занимается благоустройством города, где совсем скоро пройдет саммит. Однажды он узнает, что к форуму власти решили очистить улицы от бездомных собак. Ваня решает помочь четвероногим друзьям.

Хронометраж: 20 минут  

ВАРЯ

Реж. Ника Горбушина

Варя выбрала, как считается, не совсем женскую профессию — она хочет стать пожарным. Девушка приходит на стажировку в пожарную часть, где ей предстоит доказать всем, что она достойна быть здесь.

Хронометраж: 25 минут 

СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР

Реж. Амир Галиаскаров

Рассказ в 3 минутах о борьбе парня за свое здоровье и переживаниях его девушки. Автор картины показал эмоции людей, пребывающих в отчаянии.

Хронометраж: 13 минут

КАЖДЫЙ 88

Реж. Дарья Лебедева

Погибнув на поле боя, солдат советской армии попадает в странное место, где в компании с австрийской фрейлиной и французским тяжелоатлетом ожидает билета в новую жизнь. Все что ему остается – надеяться, что его следующая жизнь будет счастливой.

Хронометраж: 26 минут

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