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Кинологи рассказали о самых опасных аксессуарах для собак

18 августа 2022 17:37
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Среди них — электрические ошейники и игрушки из вспененного поливинилхлорида.

В Российской кинологической федерации назвали 18 августа самые опасные аксессуары для собак. Среди них — электрические ошейники и игрушки из вспененного поливинилхлорида, пишут "Известия".

«Неграмотные собаководы часто используют электрические и строгие ошейники для коррекции поведения собаки, но это только усугубляет проблему. Нельзя применять эти инструменты для обучения собак командам. Использование таких ошейников ничем, кроме лени хозяев, не обосновано», — передает сообщение «Газета.Ru».

Игрушки из вспененного поливинилхлорида могут нанести вред здоровью питомца. Содержащиеся в них химические вещества — фталаты — могут повысить риск заболеваний почек, печени и появления репродуктивных проблем у собак, предупредили специалисты.

В кинологической федерации также посоветовали быть осторожнее при выборе одежды для питомцев и обращать внимание на мелкие детали — украшения.

«Покупая собаке толстовки или, например, галстуки-бабочки, которые украшены мелкими деталями, вы подвергаете свою собаку опасности. Помимо того, что такие аксессуары не несут практической пользы, они могут здорово раздражать и даже быть причиной удушья», — пояснили в специалисты.

 

Фото:   pxhere

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