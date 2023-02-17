Каждый житель Самарской области может присоединиться к сбору средств в поддержку участников СВО

158

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества Общероссийское общественное движение «Народный фронт» инициировало сбор средств в поддержку участников СВО в рамках проекта «Всё для победы!».



Принять участие может каждый, достаточно отсканировать QR-код и перечислить любую сумму по указанным реквизитам. Все средства, собранные во время марафона, будут направлены на дополнительное техническое оснащение бойцов из Самарской области – наших земляков-военнослужащих. Список необходимых вещей, на которые ведётся сбор, представлен на сайте в разделе «Сбор Защитникам Отечества».



19 февраля Самарская область станет частью всероссийского благотворительного телемарафона «Всё для победы!». В ходе эфира гостями студии ТРК «Губерния» станут представители благотворительных организаций, спортивного, образовательного, культурного сообществ региона, а также общественные деятели, представители бизнеса и депутатского корпуса и творческие коллективы Самарской области.



Прямая трансляция благотворительного медиамарафона будет доступна для просмотра 19 февраля с 18:00 до 20:30 в режиме онлайн:



– на площадках Медиахолдинга «СОВА»:

на телеканале «Губерния»

на сайте Sovainfo.ru

в группе ВКонтакте СОВА https://vk.com/sovanews63;



– на площадках «ЛАДА-МЕДИА»:

на телеканале «Тольятти 24»

в группе ВКонтакте Телеканал ТОЛЬЯТТИ 24 https://vk.com/tvtogliatti24;



– в группах ВКонтакте:

«Самарская область» vk.com/samaroblast.

Фото: департамент информационной политики СО