Каждый житель Самарской области может присоединиться к сбору средств в поддержку участников СВО

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества Общероссийское общественное движение «Народный фронт» инициировало сбор средств в поддержку участников СВО в рамках проекта «Всё для победы!».
Принять участие может каждый, достаточно отсканировать QR-код и перечислить любую сумму по указанным реквизитам. Все средства, собранные во время марафона, будут направлены на дополнительное техническое оснащение бойцов из Самарской области – наших земляков-военнослужащих. Список необходимых вещей, на которые ведётся сбор, представлен на сайте в разделе «Сбор Защитникам Отечества».
19 февраля Самарская область станет частью всероссийского благотворительного телемарафона «Всё для победы!». В ходе эфира гостями студии ТРК «Губерния» станут представители благотворительных организаций, спортивного, образовательного, культурного сообществ региона, а также общественные деятели, представители бизнеса и депутатского корпуса и творческие коллективы Самарской области.
Прямая трансляция благотворительного медиамарафона будет доступна для просмотра 19 февраля с 18:00 до 20:30 в режиме онлайн:
– на площадках Медиахолдинга «СОВА»:
на телеканале «Губерния»
на сайте Sovainfo.ru
в группе ВКонтакте СОВА https://vk.com/sovanews63;
– на площадках «ЛАДА-МЕДИА»:
на телеканале «Тольятти 24»
в группе ВКонтакте Телеканал ТОЛЬЯТТИ 24 https://vk.com/tvtogliatti24;
– в группах ВКонтакте:
«Самарская область» vk.com/samaroblast.
Фото: департамент информационной политики СО