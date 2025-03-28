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Каждый второй самарец знает, как отстоять свои права в спорах с работодателем

28 марта 2025 09:45
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Каждый второй самарец знает, как отстоять свои права в спорах с работодателем

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе из Самары.

Каждый второй экономически активный самарец знает основные положения Трудового кодекса и готов применять их для защиты своих интересов. Еще 38% осведомлены о своих трудовых правах, но считают, что без помощи юриста отстоять их не смогут.

Респонденты в возрасте от 35 до 45 лет оценивают свою компетентность в вопросах трудового законодательства выше, чем те, кто моложе, и те, кто старше (53%). Среди горожан с доходом от 100 тыс. руб. больше всего тех, кто хорошо знает основные положения ТК и способен отстаивать свои права перед работодателем (56%).

12% рассказали, что не знакомы с нормами трудового законодательства: «Не вижу смысла изучать — нормы всё равно не соблюдаются»; «Мне достаточно жизненного опыта».

Время проведения: 21—26 марта 2025 года

Теги: Опрос

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