Каждый второй самарец на майские праздники останется дома

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На майские праздники самарцы чаще всего собираются остаться дома или поехать на дачу. Встречать Первомай на работе мужчинам приходится чаще, чем женщинам. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Каждый второй самарец (53%) проведет майские праздники дома, каждый пятый (19%) — на даче или в деревне. Работать придется 13%. В поездку по России отправятся 6%, на природу — 5%, за границу — 3%, в гости — 1%.



Тех, кто в первой декаде мая будет отдыхать дома и на даче, больше среди женщин, тогда как работу и заграничные поездки чаще планируют мужчины.



Время проведения: 18—25 апреля 2023 года