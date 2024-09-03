Каждый второй россиянин готов строить отношения с девушкой, чей доход значительно выше

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Эксперты сервиса для знакомств Мамба провели исследование и выяснили, насколько россиянам важен уровень дохода второй половинки и кто должен обеспечивать семью.

Оказалось, что больше половины респондентов-мужчин не видят проблемы в том, что партнерша зарабатывает существенно больше них. А 22% парней признались, что и вовсе готовы отказаться от своей работы и заниматься домашними делами, если зарплаты девушки хватит на все необходимые расходы.

Деньги – приходящее и уходящее, а любовь вечна

В ходе исследования также выяснилось, что почти каждый второй житель и жительница России имели опыт отношений, когда партнер зарабатывал больше.

Но на, казалось бы, хрупкую мужскую самооценку разница в заработке влияет не сильно – более половины опрошенных рассказали, что высокая зарплата девушки никак не пошатывает их восприятие собственной мужественности. Еще треть джентльменов признались, что обретают повышенную мотивацию в достижении поставленных целей, строя отношения с девушкой, успешнее них. Леди в данном вопросе более категоричны. Почти 70% опрошенных убеждены, что рядом с мужчиной, имеющим доход пониже, невозможно раскрыть свою внутреннюю богиню.

Впрочем, в большинстве случаев, уровень заработка не станет преградой для лайка анкеты и приглашения на свидание. Практически 80% парней с радостью встретятся с девушкой, зарабатывающей больше них, потому что ставят чувства выше денег. А женщины все же подходят к делу прогностически ‒ 54% опрошенных готовы дать шанс симпатичному молодому человеку, только если увидят в нем определенный потенциал. При этом треть респонденток предпочтет не проверять удачу и спланируют свободный вечер в более подходящей под требования компании.

Дорогая, я ухожу в декрет

Говоря о приемлемой разнице в доходе с партнером, 72% женщин называют показатель, не превышающий пару тысяч, и только 9% устроит такой расклад, где эта цифра достигнет 40+ тысяч. Мужчины к данному вопросу относятся менее категорично. Так, например, каждый второй россиянин готов строить отношения с девушкой, чей доход выше на 40+ тысяч рублей. Еще четверть респондентов считает нормальной разницу в несколько тысяч.

На вопрос заработка мужчины в паре у большинства опрошенных (40%) есть конкретный ответ ‒ дохода «кормильца семьи» должно хватать на поддержание хорошего уровня жизни, независимо от дохода женщины. Однако для 20% мужчин и 16% женщин оптимальной будет сумма зарплаты от 100 до 150 тысяч рублей.

А в вопросе бытовых обязанностей мнения россиян разделились. Несмотря на то что каждый пятый мужчина готов отказаться от своей работы и заниматься всеми домашними делами, если зарплаты девушки хватит на содержание семьи, 70% женщин их порыв взять на себя уборку, стирку и готовку не поддержат, поскольку считают, что, вопреки разнице в зарплате, мужчина должен стремиться к большему. Еще 43% парней и 19% девушек солидарны в том, что в паре каждый должен иметь свой заработок. Примечательно, что 17% мужчин, участвовавших в опросе, согласны уйти даже в декрет. Воплотить их желание в реальность и подарить билет в безработное отцовство готовы только 5% россиянок.

Кольцо с бриллиантами любимая купила

Больше половины (62%) опрошенных мужчин будут рады дорогому подарку со стороны девушки, зарабатывающей больше. А каждая пятая женщина будет рада баловать любимого человека.

Четверть парней к крупной покупке на средства девушки отнесутся настороженно, потому что уверены – телефоны, машины, мотоциклы и прочие «хотелки» надо покупать себе самому. И только 12% мужчин отреагируют на подобный подарок отрицательно и никак не смогут его принять.

В рамках исследования Mamba были опрошены 5 500 человек, в возрасте 18-65 лет, пользователи приложения Mamba. Выборка является репрезентативной для территории Российской Федерации в соответствии с социологическими таблицами (уровень достоверности 95%, погрешности менее 5%).