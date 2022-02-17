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Каждый второй автолюбитель Самарской области мечтает о гараже

17 февраля 2022 10:51
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Каждый второй автолюбитель Самарской области мечтает о гараже

Автомобильный сайт Дром провел всероссийский опрос: «Хотели бы иметь свой гараж?». Половина автолюбителей Самарской области (49%) ответили положительно, а 9% не считают такую недвижимость необходимой. При этом 42% опрошенных отметили, что уже являются владельцами автомобильных боксов. 

В среднем по стране 49% опрошенных автолюбителей хотели бы иметь гараж, у 44% уже есть, а 7% ответили, что он им не нужен. Москвичи и петербуржцы больше всех в стране мечтают о гаражах. В двух столицах около 60% хотели бы иметь укрытия для автомобилей. А в Алтайском крае, Забайкальском крае и Иркутской области у большинства опрошенных уже есть автомобильные боксы.  

Аналитики Дрома изучили собственную базу объявлений о продаже гаражей. За прошлый год цены на эту категорию недвижимости выросли в среднем на 23%. «На рост стоимости влияют экономическая ситуация, пандемия и гаражная амнистия, которая позволяет в упрощенном порядке оформить бокс для машины и землю под ним», — комментирует аналитик Дрома Александра Орлова. 

Всероссийский опрос проводился с 26 января по 2 февраля 2022 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие 10,5 тысяч автолюбителей из 82 регионов страны.  

 

Теги: Опрос

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