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Каждый восьмой самарец считает своей главной карьерной ошибкой неправильный выбор профессии

11 августа 2022 09:34
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каждый восьмой самарец считает своей главной карьерной ошибкой неправильный выбор профессии

Топ-3 главных карьерных ошибок самарцев: неверный выбор профессии, выбор не той специальности для обучения и увольнение с хорошего места работы. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

13% самарцев своей главной карьерной ошибкой назвали неправильный выбор профессии и сферы деятельности. 10% сожалеют об увольнении с хорошего места работы. 8% респондентов уверены, что ошиблись еще на этапе выбора специальности для обучения. На карьере 7% горожан пагубно сказались неоконченное образование или нежелание учиться. По данным SuperJob, 5% — работа на бесперспективном месте в течение нескольких лет: «Засиделся».

По 3% опрошенных главной ошибкой в карьере назвали доверие коллегам или работодателям и свои личные качества: низкую самооценку, склонность к сомнениям и боязни. По 2% жителей города жалеют об упущенных возможностях развития и отказе от работы в другом городе. Раннее вступление в брак и работа с родственниками или друзьями назвали ошибкой по 1% респондентов. Среди других карьерных ошибок самарцы указывали частую смену мест работы, длительный перерыв в занятости, незнание иностранного языка, заключение целевого договора на обучение в вузе, позднюю профориентацию, дауншифтинг, переезд и трудоголизм.

23% опрошенных утверждают, что не совершали карьерных ошибок.

По данным аналитиков SuperJob, мужчины чаще жалеют о выборе не той профессии в вузе или колледже. Женщины же чаще винят в карьерных промахах низкую самооценку, страх и сомнения.

Время проведения: 12—18 июля 2022 года

Теги: Опрос

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