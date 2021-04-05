Каждый третий житель Самарской области не считает себя счастливым

85

Служба исследований hh.ru провела опрос соискателей из Самарской области и выяснила, считают ли они себя счастливыми людьми.

63% опрошенных жителей Самарской области считают себя счастливыми людьми. Несчастными себя ощущает примерно треть респондент региона (30%). Для сравнения: по России в целом счастливыми себя назвали 64% респондентов, а не счастливыми – 29%. Стоит отметить, что Самарская область заняла 30 место в рейтинге регионов с наибольшим количеством счастливых жителей.

Женщины чаще мужчин говорят, что они счастливы (67% против 59%). Реже других возрастных групп считают, что могут назвать себя счастливыми соискатели 18-24 лет. Что касается профессиональной принадлежности, то счастливых больше среди представителей сфер спорта и красоты, добычи сырья, а также безопасности, а не счастливых – среди работников банков и в автобизнесе.