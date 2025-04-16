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Каждый третий школьник признался, что хочет быть похожим на своего учителя

16 апреля 2025 10:07
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Каждый третий школьник признался, что хочет быть похожим на своего учителя

Онлайн-школа для детей и подростков Skysmart провела исследование, в ходе которого выяснила как часто учеников вдохновляют их учителя и какие предметы хотели бы преподавать те, кто мечтает стать учителем по примеру любимого педагога.

Оказалось, что каждый третий ученик (35%) хотел бы быть похожим на своего учителя: 8% респондентов даже задумываются о том, чтобы в будущем выбрать профессию педагога, а 27% отметили, что хотели бы быть такими же крутыми и уважаемыми людьми, как их преподаватели. 

Среди тех, кто мечтает стать педагогом, наиболее популярными предметами для преподавания стали: история (23%), биология (21%) и английский язык (13%). Также учеников привлекает преподавание химии (11%), русского и литературы (11%) и информатики (7%). В меньшей степени школьники заинтересованы в преподавании физики (2%), географии (3%) и физкультуры (3%).

«Влияние учителя выходит далеко за рамки уроков. Настоящие вдохновители не просто дают знания — они помогают детям поверить в себя и свой потенциал, а иногда даже определяют их будущее. Мониторинг трудоустройства показывает, что каждый год педагогические вузы и колледжи выпускают порядка 120-130 тыс. человек – вероятно, большинство из них — именно те, у кого был вдохновляющий учитель,» — рассказывает академический директор Skysmart, Анастасия Екушевская.

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