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Каждый третий самарец страдает синдромом самозванца

10 июня 2025 09:59
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Каждый третий самарец страдает синдромом самозванца

Каждый третий работник в Самарской области сомневается в своих профессиональных навыках. А почти половина убеждены, что их карьерные успехи и достижения — результат удачи и стечения обстоятельств, а не усилий и труда, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социальной сетью для нетворкинга «Сетка» и платформой онлайн-рекрутинга hh.ru. Чаще всего негативного мнения о себе как о профессионале придерживаются начинающие специалисты, но и среди топ-менеджеров таких немало — каждый четвертый.
 

Респондентам предлагалось ответить на несколько вопросов, связанных с синдромом самозванца — психологическом состоянии, когда человек не уверен в своем профессионализме и считает свои успехи и достижения не плодом усилий, а результатом обмана или удачного стечения обстоятельств. В опросе приняли участие свыше 2,9 тыс. соискателей обоих полов в возрасте старше 18 лет из крупных городов.

Большинство опрошенных (56%) из Самарской области считают себя компетентными специалистами, но лишь 21% не испытывают абсолютно никаких сомнений в своих навыках, тогда как 34% чуть менее уверены в себе. При этом заметная доля респондентов — 33% — сомневается в своих компетенциях.

«Синдромом самозванца» страдают работники вне зависимости от статуса. Чаще всего это «джуны» (56%) и работники среднего звена (48%), но и среди ведущих специалистов и топ-менеджеров их немало — 24% и 28% соответственно.

На подобное самовосприятие влияет недостаток опыта работы. Чаще всего неуверенность в своих навыках и неспособность присваивать свои успехи свойственна молодым людям в возрасте до 24 лет (52%) и от 25 до 34 лет (40%), тогда как среди респондентов в возрасте 35-44 лет, 45-55 лет и старше неуверенных в себе заметно меньше (28%, 17% и 15% соответственно). Чем старше человек и выше больше опыт — тем меньше выражен синдром самозванца.
 

Женщины чаще сомневаются в своих компетенциях

Результаты опроса также позволяют сделать вывод, что неуверенность в своих силах и проблемы с осознанием и присвоением собственных заслуг беспокоят преимущественно женщин. Например, на вопрос «насколько вы уверены в своих компетенциях?» они чаще мужчин высказывали сомнения (40% против 29%) и заметно реже выражали уверенность (54% против 65%). 

Женщины чаще мужчин слышали формулировку «синдром самозванца» (68% против 58% соответственно), что позволяет предположить, что они активнее интересуются этим вопросом.

Женщины чаще испытывают ощущение, что они недостаточно компетентны для своей должности (74% против 68%), и сомнения в способности качественно выполнять свою работу (66% респонденток против 50% опрошенных мужчин). У них чаще возникают мысли о том, что они заняли свое место обманом (26% против 17%), и опасения, что их «разоблачат как непрофессионалов» (52% против 36%). 

Среди женщин больше тех, кто чаще думает о том, что эффективные результаты их труда, заслуги и достижения — следствие удачи, а не их способностей (50% против 39%). Они чаще мужчин систематически сравнивают себя с другими людьми и чувствуют, что не достигают их успеха (72% против 57%). И наконец, женщин чаще мужчин посещает мысль о том, что они добились бы большего, если бы не сомневались в себе (78% против 60%).

Чаще всего вышеуказанные чувства люди испытывают, когда нужно сделать сложную задачу (31%), выступить перед людьми (26%) либо в момент, когда их хвалят перед коллегами (25%), а также когда коллеги интересуются их мнением о той или иной рабочей задаче (21%) и в момент, когда их просят поделиться своим опытом (20%).
 

«Синдром самозванца» вызывает негативные эмоции на работе
 

Более четверти респондентов (28%) испытывают негативное влияние спектра эмоций, связанных с «синдромом самозванца», на свою работу: 13% — сильное, 16% — умеренное. Женщины сталкиваются с этим чаще: о «сильном негативном влиянии» рассказала каждая четвертая респондентка (24%), тогда как среди мужчин таковых заметно меньше (14%).

Чаще всего негативное влияние выражается в боязни развиваться / искать новую работу (66%), апатии и нежелании прилагать усилия к выполнению задач (53%), чувстве вины перед работодателем и / или коллегами (40%) и в страхе просить повышения (39%).

Справляться с неуверенностью и связанными с ней чувствами респондентам позволяют самообразование / повышение квалификации (40%), профессиональное обучение (31%), похвала от руководства (30%) и подтверждение высокого уровня квалификации и навыков от коллег по рынку (20%). А самыми бесполезными способами «самотерапии» участники назвали самовнушение (31%), советы друзей (23%), похвала от коллег (18%) и обращение к коучам (16%).

Теги: Опрос

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