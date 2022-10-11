Каждый третий самарец считает, что добьются успехов в карьере в родном городе

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В Самаре каждый третий житель (33%) считает свой город лучшим для построения карьеры, а 48% утверждают обратное. Еще 19% затруднились ответить на этот вопрос. С каждым годом все меньше самарцев видят свое успешное карьерное будущее в родном городе, например, в 2014 таких было 49%, в 2018 – 45%, в 2020 – 41%, а в 2021 – 38%.

Оценки возможностей построения карьеры в родном городе выше всего в Москве и Санкт-Петербурге: в столице 2 из 3 жителей считают, что им лучше всего строить карьеру именно здесь, в городе на Неве таковых 56%. В Санкт-Петербурге 20% против такого мнения, а вот 24% затруднились с ответом. В 2021 году 63% горожан считали город лучшим для построения карьеры, в 2020 − 67%, в 2018 − 72%, а в 2014 − 68%.

На третьем месте Казань: столицу Татарстана назвали лучшим городом для карьеры 43% представителей экономически активного населения. В топ-5 вошли Тюмень (42%) и Екатеринбург (41%).



Самым сложным городом с точки зрения карьерных перспектив оказался Омск: здесь лишь каждый десятый житель видит явные возможности роста для себя. Сложно построить карьеру в Волгограде, Новокузнецке и Астрахани.



За год оценки карьерных перспектив снизились в подавляющем большинстве мегаполисов, лишь Набережные Челны и Киров сумели нарастить по 3 процентных пункта, впрочем, возможности вырасти по служебной лестнице здесь по-прежнему видит меньшинство опрошенных.



В 2018 году на фоне общероссийского подъема настроений в связи с проведением ЧМ по футболу, оценки карьерных перспектив практически во всех городах были наиболее высоки. В ковид оценки начали снижаться и сейчас оказались ниже уровня 2014 года.