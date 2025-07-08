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Каждый третий самарец проведет День семьи дома

8 июля 2025 12:26
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Каждый третий самарец проведет День семьи дома

Каждый четвертый житель Самары назвал главным человеком в своей жизни маму — такие данные получил SOKOLOV в преддверии Дня семьи, любви и верности. Исследование также показало, что значит семья для самарцев, как они отмечают этот праздник, и какие подарки хотели бы получить.

Большинство самарцев (59%) называют семью важнейшей жизненной основой, без которой трудно представить свое существование. При этом главным человеком для каждого четвертого (25%) является мама, а любимый партнер — в приоритете для 33%. Семья — это не только родственники: 38% жителей города считают близких друзей частью своей семьи, а почти каждый пятый (19%) относит к ней и домашних животных.

Проводить День семьи самарцы предпочитают дома: чуть больше трети (37%) выбирают тихий семейный круг, а каждый третий (29%) отправляется на дачу или на природу.

Каждый второй житель города (51%) убежден, что День семьи — отличный повод порадовать близких. 32% хотят получить подарок-сюрприз, преподнесенный от чистого сердца. В топ самого желанного вошли цветы (36%), романтический завтрак или ужин (21%), а также украшения, одежда и аксессуары (25%). Не менее популярны подарки, сделанные своими руками (27%), и возможность провести день в тишине и спокойствии (15%).

Для 47% опрошенных важнейшим качеством в семье является поддержка, далее следует взаимопонимание (50%). Респонденты также ценят принятие близких (28%), честность (36%) и юмор (25%).

Друзья могут частично заменить родных — так думают 61% самарцев, но каждый пятый (19%) уверен, что близких никто не заменит. За последние годы жители города стали больше ценить время, проведенное с семьей (27%), чаще заботиться о родных (28%) и осознали важность семейных традиций (23%).

Так, идеальная семья для самарцев — любящая (25%), дружная (35%) и заботливая (22%).

 

Теги: Опрос

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