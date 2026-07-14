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Каждый третий самарец (39%) переживает из-за несоответствия дизайна квартиры трендам соцсетей

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Каждый третий самарец (39%) переживает из-за несоответствия дизайна квартиры трендам соцсетей

Девелопер Level Group провел исследование, чтобы выяснить, насколько для жителей Самары важно, как интерьер квартиры выглядит на фото и в соцсетях. Как оказалось, почти у каждого третьего самарца (39%) несоответствие дизайна квартиры трендам вызывает психологический дискомфорт. Еще 33% опрошенных не переживают по этому поводу, так как не делятся публикациями в сети. И только 28% опрошенных поделились, что не стесняются делиться фотографиями своей квартиры в социальных сетях. 

В ходе опроса также выяснилось, как тренды социальных сетей влияют на принятие решений в ремонте или оформлении квартиры. Почти каждый третий (30%) признался, что необдуманно покупал трендовый декор и делал ремонт в погоне за трендами, забывая об удобстве и эргономике. Однако подавляющее большинство самарцев (70%) остаются рациональными и не ориентируются на мимолетные тренды социальных сетей при обустройстве квартиры. 

«По нашим данным, каждый пятый покупатель (22%) готов пожертвовать другими параметрами жилья ради эстетической привлекательности и фотогеничности квартиры. Связано это с тем, что россияне всё чаще выбирают не просто квадратные метры, а стиль жизни. Сегодня в оформлении общественных пространств дворов девелоперы сотрудничают с ведущими российскими и иностранными архитектурными бюро. Красивый, фотогеничный, продуманный двор — это не только эстетика, но и место силы, куда хочется возвращаться, пространство, где каждый уголок создает настроение и достоин стать фоном для лучших моментов жизни. Так например в проекте Level Лесной есть не только собственный лесопарк, но и предусмотрено продуманное зонирование придомовой территории с большим количеством зелени», – комментирует Артем Охмат, руководитель перспективных проектов Level Group. 

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