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Каждый третий россиянин мечтает о самоваре

20 мая 2025 12:52
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каждый третий россиянин мечтает о самоваре

По данным опроса, чаепитие — неотъемлемая часть жизни большинства россиян. Регулярно пьют чай 61% респондентов, а почти треть из них (30%) употребляют напиток несколько раз в день.

Наиболее популярное время для чаепития — завтрак: его отметили 48% опрошенных. Еще 29% предпочитают пить чай во время работы или учебы, а 25% — за обедом или ночным перекусом. Реже чай сопровождает встречи с гостями (16%) и походы в кафе или рестораны (15%). 

Для большинства россиян чай — больше, чем напиток. Почти половина респондентов — 48% — называет чаепитие повседневной привычкой. Для 21% опрошенных встреча за напитком –– повод провести время с близкими, а для 20% — способ поднять себе настроение. Еще 16% респондентов пьют чай, чтобы расслабиться, а 13% — чтобы справиться с недомоганием.

Любимый вкусы и ностальгия по детству: как выбирают чай 


Самый популярный сорт чая в России — черный. Его выбирает 51% опрошенных. На втором месте — зеленый чай (22%), на третьем — фруктовый (21%). Травяные сборы нравятся 14% респондентов, улун предпочитают 11%. Пуэр, белый и желтый чаи менее востребованы — их выбирают только 8% участников опроса.

Некоторые вкусы чая вызывают у россиян ностальгию по детству. Ягодный чай напоминает 24% опрошенных о юности. Ванильные и карамельные нотки ассоциируются с прошлым у 20%, а мятный чай вызывает теплые воспоминания у 18%. Также упоминаются травы, собранные на даче или в деревне (10%), и классический чай с бергамотом (8%).

Какие чайные традиции сохраняют россияне

У россиян сохраняются и развиваются особые традиции чаепития. Так, 13% подают чай с домашними закусками — вареньем, пирожками и сладостями. Для 11% чаепитие — это повод собраться всей семьей, а 10% уделяют внимание красивой посуде и подстаканникам, создавая атмосферу уюта.

Больше всего россияне читают о традициях чаепития в разных странах (16%). На втором месте — материалы о сортах и происхождении чая (13%). Сохраняют рецепты чайных миксов и рецензии на необычные сорта 6% опрошенных.

Интересно, что самовар как элемент чаепития до сих пор сохраняет культурную значимостью У 5% респондентов есть дома настоящий дровяной или угольный самовар как семейная реликвия. Электрическим самоваром продолжают пользоваться 7%, у 11% он был когда-то. При этом 35% опрошенных хотели бы иметь самовар, даже если пока его нет. 


*Аналитики провели опрос, в котором приняли участие 1275 респондентов из разных регионов России. Среди них: мужчины — 59%, женщины — 41%.

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Теги: Опрос

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