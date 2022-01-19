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Каждый третий рекрутер хочет видеть в резюме только те хобби, что соответствуют характеру будущей работы

19 января 2022 11:11
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Каждый третий рекрутер хочет видеть в резюме только те хобби, что соответствуют характеру будущей работы.

2 из 3 работодателей считают, что в резюме следует рассказывать о своих увлечениях: 34% за то, чтобы в резюме были указаны все хобби, еще 34% считают допустимым указывать только те занятия, которые соответствуют специальности и характеру будущей работы. 21% считает графу о любимых увлечениях в резюме лишней.

Отказывать в трудоустройстве кандидатам с неподходящими хобби приходилось 6% рекрутеров. Неподобающими увлечениями представители компаний чаще всего называли геймерство и экстремальные виды спорта.

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, увеличилось число тех, кто считает информацию о хобби и увлечениях в резюме лишней: 12% в 2015 году и 21% — сейчас. Растет и число тех, кто считает, что в резюме следует указывать только те увлечения, которые соответствуют специальности и характеру будущей работы: 22% в 2015 году, 34% — сейчас.
Создавая резюме, будьте предельно лаконичны. 


В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob представители 1000 компаний рассказали, нужно ли публиковать в резюме информацию о своих увлечениях.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 192
  • Время проведения: 10—17 января 2022 года
  • Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала
  • Размер выборки: 1000 респондентов
Теги: Опрос

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