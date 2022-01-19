Каждый третий рекрутер хочет видеть в резюме только те хобби, что соответствуют характеру будущей работы.

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2 из 3 работодателей считают, что в резюме следует рассказывать о своих увлечениях: 34% за то, чтобы в резюме были указаны все хобби, еще 34% считают допустимым указывать только те занятия, которые соответствуют специальности и характеру будущей работы. 21% считает графу о любимых увлечениях в резюме лишней.



Отказывать в трудоустройстве кандидатам с неподходящими хобби приходилось 6% рекрутеров. Неподобающими увлечениями представители компаний чаще всего называли геймерство и экстремальные виды спорта.



По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, увеличилось число тех, кто считает информацию о хобби и увлечениях в резюме лишней: 12% в 2015 году и 21% — сейчас. Растет и число тех, кто считает, что в резюме следует указывать только те увлечения, которые соответствуют специальности и характеру будущей работы: 22% в 2015 году, 34% — сейчас.

Создавая резюме, будьте предельно лаконичны.



В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob представители 1000 компаний рассказали, нужно ли публиковать в резюме информацию о своих увлечениях.