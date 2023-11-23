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Каждый третий работающий самарец рассказал о конфликтах из-за отпусков

23 ноября 2023 13:46
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Каждый третий работающий самарец рассказал о конфликтах из-за отпусков

Чаще всего спорные ситуации, вызванные выбором дат для отпусков, разрешаются сотрудниками самостоятельно без привлечения руководства или кадровиков. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие работающие экономически активные самарцы.

35% самарцев сообщили о том, что в их трудовых коллективах конфликтуют из-за отпусков: 25% респондентов отметили, что с коллегами договариваются самостоятельно, у 10% горожан получается разрешить конфликт только после привлечения руководства или специалиста по кадрам. К счастью, в большинстве коллективов не бывает ссор из-за графика отпусков (63% опрошенных).

Время проведения: 20—22 ноября 2023 года

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