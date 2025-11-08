Я нашел ошибку
Главные новости:
8 ноября отдают дань памяти сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при выполнении служебных обязанностей.
Руководство ГУ МВД СО приняло участие в возложении цветов к Мемориальному комплексу памяти сотрудников органов внутренних дел
Мужская сборная команда в составе: Михаил Заломин, Михаил Юрьев, Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов завоевали бронзовые медали.
Тольяттинцы Дмитрий Нартов и Кирилл Пантелеев - призеры чемпионата мира по прыжкам на батуте
С места ДТП мальчик доставлен в больницу.
В Самаре на ул. Арцыбушевской 10-летний велосипедист попал под колеса иномарки на переходе
Задержанная сообщила, что занялась незаконным распространением запрещенных веществ из-за финансовых трудностей.
Ранее судимая 21-летняя жительница Чапаевска ответит перед судом за распространение наркотиков
В Самаре состоялся всероссийский турнир по дзюдо на призы физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы.
Самарские дзюдоистки выиграли всероссийские соревнования
Шесть человек погибли в результате пожара на парфюмерной фабрике в Турции
Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2026 год.
Каждый третий подрабатывающий из Самары читает более часа в день
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
Каждый третий подрабатывающий из Самары читает более часа в день

8 ноября 2025 13:28
154
Треть временных работников из Самары уделяет чтению или прослушиванию книг свыше часа ежедневно, сообщает пресс-служба "ЛитРес". Основной мотив чтения — снятие стресса и переключение внимания, самыми популярными жанрами стали фантастика, фэнтези, литература по саморазвитию и детективы.

Такие данные получили цифровая платформа гибкой занятости Ventra Go! и сервис электронных и аудиокниг "Литрес" по результатам федерального опроса среди временных работников из 16 городов-миллионников. Среди читающих 34 процента уделяют книгам от одного до двух часов в день, 27 процентов читают более двух часов, 17 процентов тратят около часа.

Треть опрошенных назвала чтение способом переключиться и снять стресс, еще треть рассматривает это как развлечение. 19 процентов используют книги, чтобы занять голову при монотонной работе, 15 процентов применяют литературу как инструмент саморазвития. 46 процентов отметили, что чтение помогает справиться с усталостью.

Самым популярным форматом стали электронные книги — каждый третий читает их ежедневно. Аудиокниги предпочитают 28 процентов, подкасты — 25 процентов. Около трети читают дома перед сном, 10 процентов — прямо на работе, еще 10 процентов — в перерывах, 13 процентов — в дороге.

Читательские предпочтения связаны с характером подработки. Курьеры и работники ритейла выбирают фантастику и фэнтези (41 процент) и книги по саморазвитию (28 процентов). Таксисты отдают предпочтение детективам (38 процентов) и исторической прозе (19 процентов), причем семь из десяти водителей слушают книги в пути.

Директор по маркетингу Ventra Go! Анна Ларионова отметила, что чтение помогает временным работникам расслабиться, переключить внимание и восстановиться после рабочего дня, пишет samaraonline24.ru.

