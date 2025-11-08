Каждый третий подрабатывающий из Самары читает более часа в день

154

Треть временных работников из Самары уделяет чтению или прослушиванию книг свыше часа ежедневно, сообщает пресс-служба "ЛитРес". Основной мотив чтения — снятие стресса и переключение внимания, самыми популярными жанрами стали фантастика, фэнтези, литература по саморазвитию и детективы.

Такие данные получили цифровая платформа гибкой занятости Ventra Go! и сервис электронных и аудиокниг "Литрес" по результатам федерального опроса среди временных работников из 16 городов-миллионников. Среди читающих 34 процента уделяют книгам от одного до двух часов в день, 27 процентов читают более двух часов, 17 процентов тратят около часа.

Треть опрошенных назвала чтение способом переключиться и снять стресс, еще треть рассматривает это как развлечение. 19 процентов используют книги, чтобы занять голову при монотонной работе, 15 процентов применяют литературу как инструмент саморазвития. 46 процентов отметили, что чтение помогает справиться с усталостью.

Самым популярным форматом стали электронные книги — каждый третий читает их ежедневно. Аудиокниги предпочитают 28 процентов, подкасты — 25 процентов. Около трети читают дома перед сном, 10 процентов — прямо на работе, еще 10 процентов — в перерывах, 13 процентов — в дороге.

Читательские предпочтения связаны с характером подработки. Курьеры и работники ритейла выбирают фантастику и фэнтези (41 процент) и книги по саморазвитию (28 процентов). Таксисты отдают предпочтение детективам (38 процентов) и исторической прозе (19 процентов), причем семь из десяти водителей слушают книги в пути.

Директор по маркетингу Ventra Go! Анна Ларионова отметила, что чтение помогает временным работникам расслабиться, переключить внимание и восстановиться после рабочего дня, пишет samaraonline24.ru.