Каждый седьмой житель Самары отправляется в отпуск с пустым чемоданом

94

Ювелирный бренд SOKOLOV и онлайн-сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провели совместное исследование и выяснили, что самарцы готовы отправляться в отпуск с пустым чемоданом - ради шопинга. Так, для большинства путешествие стало поводом не только отдохнуть, но и прикупить что-то «для души»: 68% делают необязательные покупки, а каждый седьмой - заранее оставляет место в багаже.

Оказалось, что чаще всего путешествуют миллениалы (28–35 лет) - 79% из них ездят в отпуск несколько раз в год. У самарцев в возрасте от 36 до 45 лет этот показатель составляет 69%, а у представителей поколения X (46–60 лет) - 64%. Интересно, что зумеры (18–27 лет) отдыхают меньше остальных - только 52% сообщили, что ездят в отпуск несколько раз в год.

К планированию путешествий самарцы подходят по-разному. Почти каждый третий предпочитает заранее согласовывать даты с руководством, 22% работают на себя и едут в отпуск, когда хотят. А 11% опрошенных не стесняются оформлять его за свой счет, выбирая гибкость и комфорт без лишних согласований.

Выбор направления для отпуска у самарцев распределяется довольно равномерно: 45% предпочитают отдыхать внутри страны, 37% совмещают поездки по России и за границу, а исключительно зарубежные направления выбирают лишь 23% опрошенных. При этом если бы стоял выбор именно шопинг-тура, большинство отправились бы в Европу (34%), а также Азию (25%), Турцию и Дубай (по 20%).

Для большинства самарцев отпуск - это не только про отдых, но и про покупки. Женщины делают это немного чаще мужчин - 71% против 60%. Больше половины жителей Самары (65%) не планируют покупки заранее, а каждый шестой просто берет с собой побольше денег «на всякий случай».

Несмотря на то, что 71% респондентов считают, что шопинг в отпуске - приятное, но не главное занятие, отношение к багажу говорит о готовности к спонтанным тратам: каждый седьмой считает, что пустой чемодан, который можно взять с собой в поездку, - отличная идея, 20% уже приобретали дополнительный багаж на месте, а 14% возят с собой складную сумку для возможных покупок.

Подарки из поездок чаще всего покупают для близких (33%) или для всех сразу - семьи, друзей и коллег (31%). Только 25% признались, что в отпуске делают покупки исключительно для себя. Среди самых популярных категорий - еда и деликатесы (65%), сувениры (53%), одежда и обувь (44%), изделия ручной работы (42%), а также косметика и парфюмерия (35%). Интересно, что чаще всего подарки из поездок приобретают на рынках - этот вариант выбрали 60% участников опроса.

Многие самарцы любят покупать ювелирные изделия во время поездок (33%). При этом половина респондентов предпочитают делать такие покупки в путешествиях по России, Европейские страны занимают второе место с 31%, за ними следуют Турция (23%) и Юго-Восточная Азия (20%). В ОАЭ украшения покупают 10%, в Китае - 7%.

Среди самых популярных товаров - кольца (63%) и серьги (59%). Кулоны и браслеты также в числе желанных тревел-сувениров, их покупают 43% и 37% соответственно. Для 9% респондентов покупка ювелирных изделий уже стала традицией - они приобретают украшения в каждой поездке.

Почти треть самарцев тратят на покупки в поездке от 10 000 до 30 000 рублей, каждый шестой готов потратить от 3 000 до 10 000 рублей, еще 19% - от 30 000 до 50 000 рублей. Более крупные покупки, стоимостью от 50 000 до 100 000 рублей, позволяют себе 14% опрошенных. Лишь 6% готовы потратить от 100 000 до 200 000 рублей.