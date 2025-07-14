каждый пятый житель Самары полностью меняет летний гардероб к сезону

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Аналитики Авито решили узнать у жителей Самары, как они формируют летний гардероб. Оказалось, что большинство покупает новые вещи каждый год, причем каждый пятый обновляет всю летнюю одежду. В среднем на такие покупки у опрошенных уходит 14 000 рублей. Примечательно, что в основном они не обращают внимание на модные тенденции, а из антитрендов чаще всего отмечали носки с сандалиями и синтетику в жару.

Большинство жителей Самары (73%) обновляют гардероб к лету, причем 21% из них покупают полный комплект новой одежды к сезону каждый год. Среди них примерно одинаковое количество мужчин и женщин, но чаще всего так поступает молодежь 18-24 лет (34%).

13% готовы потратить на летние вещи только 5 000 рублей. 35% хотели бы уложиться в 10 000 рублей. 25% не прочь потратить от 10 001 до 15 000 рублей, 19% — от 15 001 до 30 000, а 8% — еще больше. Среди тех, кто указал точный бюджет, средняя сумма составила 14 000 рублей.

Старые вещи большинство передает родственникам или друзьям (47%). Чуть реже (44%) их выбрасывают, а 23% — просто хранят. Каждый пятый (20%) продает такие вещи через онлайн-платформы, а 13% отдают на благотворительность.

Мужчины в основном покупают майки и футболки (67%), летнюю обувь (52%), шорты и брюки (46%), спортивную одежду (35%) и аксессуары — панамы, кепки, солнцезащитные очки (28%). Женщины чаще покупают легкую обувь (62%), футболки и топы (61%), шорты и юбки (53%), платья и сарафаны (51%), а также рубашки и блузы (32%).

Купить новую одежду мужчины чаще всего решаются по причине ее изношенности (66% против 56% женщин). Женщин, в свою очередь, чаще мотивирует желание освежить образ и попробовать привнести что-то новое в свой стиль (61% против 40% мужчин). Этим же часто руководствуется молодежь 18-24 лет (56%). Также 38% побуждают к покупке сезонные распродажи и выгодные предложения, 23% — особые поводы, например, чья-то свадьба или летний корпоратив. К трендам и блогерам прислушиваются 23% и 4%, и чаще это молодежь 18-24 лет.

Если говорить о моде, большинство предпочитает спортивный стиль (33%). 22% — тренд на оверсайз, причем чаще это женщины (38% против 13% мужчин). Аналогично женщины чаще выбирают минимализм и простые силуэты (31% против 18%). Актуальные для лета стили пляжный и бохо выбирают 20% и 2% соответственно.

Примечательно, что предпочтения в стиле одежды меняются от города к городу. Так, спортивный стиль больше всего любят в Санкт-Петербурге (35%), оверсайз и свободный крой — в Перми (45%). Приверженцев минимализма больше всего в Казани (42%) и в Красноярске (38%), а пляжный стиль больше всего любят в том же Красноярске (23%), Воронеже (22%) и Краснодаре (21%). А вот бохо оказался ближе всех москвичам (9%).

При этом летними антитрендами большинство считают носки с сандалиями (43%) и синтетику в жару (38%). Также 33% не нравятся шорты в офисе. Мужчин больше всего раздражают спортивные майки с дырками (19%), обувь на большой платформе (17%), а также шлепанцы или кроссы в городе (11%).

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