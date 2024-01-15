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Каждый пятый житель Поволжья находил свои рабочие или личные данные в базах слива информации

15 января 2024 10:33
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Каждый пятый житель Поволжья находил свои рабочие или личные данные в базах слива информации

Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснила, часто ли сотрудники компаний из Приволжского федерального округа теряют доступ к рабочей и личной информации, по каким причинам это происходит и как работодатели борются с проблемой.

Никогда не теряли доступ к рабочим данным 74% респондентов из Приволжского федерального округа, остальные сталкивались с такой ситуацией хотя бы однажды. 16% теряли доступ к текстовым документам, таблицам, презентациям, 9% — к электронной почте и корпоративным ресурсам, 6% — к программному обеспечению и лицензиям, 4% — к отчетам и аналитическим данным, 3% — к клиентской базе и контактам.

Чаще остальных с такой проблемой сталкиваются сотрудники в возрасте от 45 до 54 лет: среди них никогда не теряли доступ только 67% респондентов. В разрезе профессиональных сфер реже других теряют доступы руководители высшего и среднего уровней (60% ответов), чаще — административный персонал (89% ответов). Женщины теряют доступы реже, чем мужчины: 81% женщин ответили, что такого с ними не случалось, среди мужчин такой ответ дали 77%.

Самой частой причиной утери данных становился сбой ИТ-системы (так ответили опрошенные в 45% случаев). По трети таких ситуаций приходится на программные ошибки и поломки устройств. В каждом четвертом случае пользователь забывал пароль, в каждом пятом — случайно удалял рабочие данные. Также почти каждый пятый сотрудник становился жертвой вредоносного ПО, 16% теряли устройство или накопитель, у каждого десятого доступ украли через фишинговую ссылку, в 8% случаев украли физическое устройство или накопитель с данными.

 

При это каждый третий респондент пользуется на работе личным компьютером и смартфоном, выдают ноутбуки или компьютеры в 53% компаний, и ноутбуки, и смартфоны — в каждой десятой.

У 72% опрошенных жителей ПФО есть корпоративная почта, и 6% из них используют ее для личных целей, например, регистрации на различных сторонних ресурсах.

22% соискателей хотя бы раз находили свои личные или рабочие данные в базах слива, еще 40% не знают, как это можно проверить. Чаще других свои данные в базах находили представители сферы «Высший и средний менеджмент».

Чаще всего для защиты своих данных пользователи из ПФО используют двухфакторную аутентификацию (70% ответов), ограничивают доступ к личным устройствам и аккаунтам (68%), избегают публикации личных данных в соцсетях 60% респондентов, используют сложные и уникальные пароли 59%. 5% опрошенных жителей Поволжья не делают для защиты данных ничего.

 

 

67% компаний ПФО не обучают своих сотрудников защите данных, каждая третья компания проводит такие тренинги, однако хотя бы раз в месяц этим занимается только 7% компаний. Чаще всего такие занятия проводят раз в полгода.

При этом резервные копии данных делает регулярно только четверть компаний Поволжья. Еще 21% делает от случая к случаю, а 24% вообще не сохраняют данные на дополнительном ресурсе.

Почти половина из тех, кто делает резервные копии, загружают их на внешние носители — жесткий диск или сервер — с помощью специального ПО, 26% делают то же самое вручную. В облако с помощью софта сохраняют данные 34% компаний, еще 17% делают это без использования программ.

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