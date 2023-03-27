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Каждый пятый работодатель в Самаре пользуется услугами самозанятых

27 марта 2023 09:47
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Каждый пятый работодатель в Самаре пользуется услугами самозанятых

Чаще всего компании привлекают самозанятых для выполнения работ по проектированию, разработке ПО и перевозке грузов. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из Самары.

Услугами горожан со статусом самозанятого пользуется каждая пятая компания. Чаще всего самозанятых нанимают для выполнения работ по проектированию. Также высоко востребованы программисты, водители, маркетологи и дизайнеры, оформившие статус самозанятого.

Сотрудничество с независимыми исполнителями малый бизнес в Самаре практикует чаще более крупных предприятий и организаций (26%).

Среди компаний различных отраслей деятельности самозанятых чаще всего нанимают работодатели из транспортно-логистической отрасли (30%), строительные организации (29%) и IT-компании (23%).

Время проведения: 1—23 марта 2023 года

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