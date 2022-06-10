Каждый девятый работающий самарец планирует продлить 12 июня отпусками или отгулами Внешняя переписка

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11% самарцев хотят присоединить дни отпуска или отгулы к выходным в честь Дня России, чтобы получился длинный отпуск. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Самары.

Большая часть самарцев не планируют продлевать День России отпусками или отгулами, это подтвердили 67% жителей города. Отдыхать дольше хотят 11% горожан. Еще 9% затрудняются ответить на вопрос или пока не решили хотят ли они продлить отдых на праздничные дни. 13% участников опроса имеют посменный график работы и празднование Дня России не как не отображается на количестве их рабочих дней.

Чаще остальных продлевать День России отпусками и отгулами планируют респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (14%). Реже всего — молодежь, лишь 8% опрошенных в возрасте до 34 лет хотели бы продлить праздничные дни. Респонденты со средним доходом от 50 до 80 тыс. рублей планируют продлить нерабочие дни чаще, чем самарцы с заработком выше или ниже этой суммы.

В прошлом году желающих продлить отдых на 12 июня было чуть больше (15%).



Время проведения: 7—9 июня 2022 года