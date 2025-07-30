Каждый десятый россиянин всегда оставляет чаевые

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Большинство опрошенных (59%) ценят качество обслуживания и вежливость.

Сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер совместно с медиахолдингом Rambler&Co провели опрос среди почти 17 тысяч интернет-пользователей и узнали, сколько россиян оставляют чаевых, какую сумму считают комфортной и за что обычно благодарят сотрудников сферы услуг.

Сколько россиян оставляют чаевых

По данным опроса, более двух третьих россиян (75%) оставляют чаевые. Из них почти четверть опрошенных (24%) делают это, если сервис был качественным, 23% — в особых случаях, когда персонал действительно старался. Девятая часть респондентов (11%) всегда оставляют чаевые, 10% — иногда, и еще 7% дают «на чай» всем специалистам из сферы услуг. Так, по данным Купера, во II квартале 2025 года число пользователей, которые оставляют чаевые, выросло на 21% и составило почти 1,5 миллиона пользователей. Помимо этого, вырос и их размер — на 6% (средний по России составляет 112 рублей).

Сумма чаевых в России

Большинство респондентов (77%) оставляют «на чай» 5-10% от чека, для 21% опрошенных комфортная сумма — 10-15%, и еще 2% признались, что готовы потратить на чаевые 15% и более от общего счета.

Почему россияне оставляют чаевые

Для 59% россиян решающий фактор — это качество сервиса, 22% опрошенных ценят вежливость, 4% — скорость обслуживания, и 15% респондентов оставляют чаевые просто в знак благодарности.

Как россияне относятся к чаевым

Почти треть россиян (32%) относятся к чаевым положительно и считают своим долгом поблагодарить сотрудников сферы услуг. Еще 28% опрошенных готовы дополнительно заплатить за сервис «по наитию», если есть такая возможность. По мнению 40% респондентов, чаевые нужно оставлять в зависимости от ситуации: если обслуживание было на высоте или заказ из магазина — тяжелым, оставить «на чай» — это правило хорошего тона.

Кому россияне оставляют чаевые

В основном чаевые получают официанты в кафе и ресторанах (49%), водители такси (17%) и бьюти-мастера (15%). Еще 13% россиян благодарят сотрудников служб доставки и 6% — персонал гостиниц и отелей.

Причины отказа россиян от чаевых

Среди причин, которые могут помешать оставить чаевые, более половины россиян (62%) назвали грубость сотрудника или проблемы с заказом. Почти пятая часть (18%) опрошенных признались, что оставят меньше чаевых из-за невкусных блюд, долгого обслуживания или ошибок в заказе. Еще 16% россиян рассказали, что дают «на чай» большую сумму, чем обычно, если обслуживание было на высоте. 4% считают, что размер чаевых не должен зависеть от качества услуги, и всегда оставляют стандартную сумму.

Чаевые: обязанность или жест доброй воли

Более половины опрошенных (61%) рассматривают чаевые как добровольное выражение благодарности. По мнению пятой части респондентов (19%), вознаграждение сотрудников сферы услуг должно зависеть от качества обслуживания. Еще 16% респондентов полагают, что чаевые нужно оставлять обязательно. Из них 5% всегда платят за сервис только в ресторанах и кафе, еще 5% считают, что важно благодарить за работу исключительно официантов, курьеров и таксистов. 6% опрошенных уверены, что чаевые — это обязанность клиента, потому что они составляют большую часть дохода работников сферы услуг. 4% россиян полагают, что они обязательны только в том случае, если они включены в счет.

Эволюция отношения россиян к чаевым

Большинство россиян за последние два-три года (76%) не изменили своего отношения к чаевым, 6% опрошенных стали благодарить сотрудников сферы услуг чаще, чем несколько лет назад, а 12% — реже, 3% начали оставлять чаевые, хотя раньше этого не делали, и еще 3%, напротив, оказались от этой привычки в последние годы.