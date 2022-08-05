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Каждый четвёртый работодатель в Самаре считает, что летом сотрудники менее эффективны

5 августа 2022 09:14
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каждый четвёртый работодатель в Самаре считает, что летом сотрудники менее эффективны

Жара, отпуска и накопившаяся за год усталость — работодатели прекрасно понимают причины снижения активности сотрудников летом, но, похоже, научились с этим справляться. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из Самары.

Снижение производительности труда персонала этим летом отмечают в 24% самарских компаний: «Всему виной сезон отпусков руководства и большей части коллектива»; «Общий настрой на отдых, кто-то думает об отпуске, кому-то нужно чуть больше времени на концентрацию после выхода из отпуска».

Как отмечают аналитики SuperJob, большинству компаний (65%) удалось выстроить бизнес-процессы так, чтобы и летом продуктивность не снижалась: «У нас все работают на результат. Кто хочет зарабатывать, тот и в жару не расслабляется».

Еще 11% опрошенных представителей самарских компаний затрудняются ответить на вопрос и не могут достаточно точно проанализировать как летний период повлиял на производительность труда сотрудников.

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, проведенными SuperJob, сейчас персонал куда более собран, чем, допустим в аномально жаркие летние периоды 2012 и 2018 гг. Десять лет назад об ухудшении производительности говорили 43% работодателей, четыре года назад — 35%.

Время проведения: 19 июля — 4 августа 2022 года

Теги: Опрос

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