Каждый четвертый самарец увольняется, ни с кем не прощаясь

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Самый распространенный способ расстаться с коллегами при увольнении — устное прощание в последний рабочий день. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

При увольнении каждый второй самарец (48%) прощался с коллегами устно. 19% приносили либо заказывал на работу угощение для коллег — например, пиццу, суши или торт. По рассказам 16% опрошенных, напоследок теперь уже бывшие сослуживцы вместе ходили в клуб, бар или кафе. 7% респондентов в свой последний рабочий день рассылали прощальные письма коллегам. Уходил по-английски каждый четвертый горожанин.



Напоследок организовывать на работе небольшое чаепитие больше свойственно женщинам (27% против 11% среди мужчин), походы в бар чаще устраивают мужчины (20% против 12% среди женщин).



Время проведения: 14—17 марта 2023 года.

Фото: ru.freepik.com