Каждый четвертый самарец главным подарком в жизни считает появление ребенка

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Главными подарками в жизни самарцы чаще всего называют детей, семью, любовь, здоровье и саму жизнь. Информация получена в открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Для каждого четвертого самарца главный подарок в жизни — появление ребенка. Саму жизнь назвали подарком 22% опрошенных, семью — 11%. По 8% респондентов главным подарком жизни считают встречу с любимым человеком и свое здоровье. Позитивные эмоции и мудрость называют главным подарком жизни по 4% горожан. Еще 6% опрошенных считают таковым свою работу.

Для 5% самый важный подарок жизни — деньги, еще для 2% — недвижимость. 3% респондентов не смогли назвать свои главные подарки в жизни: «Со мной ничего подобного не случалось»; «Он еще впереди!» Среди других главных подарков жизни горожане называли автомобиль, друзей, возможность путешествовать, образование, домашних животных и проч.



Женщины чаще мужчин считают рождение ребенка главным подарком жизни: 34% против 17% соответственно. Мужчины же чаще женщин считают таковыми свою вторую половину и здоровье.



Время проведения: 25 мая — 7 июня 2022 года