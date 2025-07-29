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Каждый четвертый самарчанин готов сделать предложение после курортного романа

29 июля 2025 09:48
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Каждый четвертый самарчанин готов сделать предложение после курортного романа

Аналитики Mamba и Sokolov раскрыли статистику курортных романов самарцев. Оказалось, что каждый четвертый мужчина сделал предложение после курорта, а 24% самарчан до сих пор хранят подарки возлюбленных.

Кто ищет любовь у моря: мужчины vs женщины

Отпуск для многих самарцев — это не только отдых от работы, но и время новых романтических историй. Исследование показало, что представители сильного пола намного охотнее заводят курортные романы: 35% мужчин считают пляжный сезон идеальным периодом для любовных приключений, а еще 33% мечтали об этом, но так и не решились.

Дамы же проявляют больше сдержанности — лишь 23% увлекаются летним флиртом, 20% ограничиваются фантазиями, а четверть (25%) честно признается, что их совершенно не тянет на подобные авантюры.

От пляжа до ЗАГСа: возможно ли это?

Курортные увлечения редко перерастают в длительные союзы, но все же такое случается. У свыше половины мужчин (54%) общение продолжалось некоторое время после возвращения домой, но постепенно сходило на нет. Каждый пятый (21%) хотя бы раз сумел перевести пляжную историю в серьезные отношения, а 21% твердо уверены: «отпуск — это отпуск, и точка».

Женщины смотрят на это немного иначе: 41% поддерживали связь еще какое-то время после поездки, 26% привыкли оставлять роман на побережье, а 14% однажды «привезли» новые отношения домой.

Любопытно, что многие самарцы готовы к серьезному развитию курортных авантюр. 31% мужчин и почти столько же женщин (33%) считают нормальным сделать предложение руки и сердца уже через неделю, если между партнерами «искрит». При этом на полугодовую проверку чувств согласны лишь 15% парней и 27% девушек.

Памятные подарки: от цветов до кольца

Сувениры играют важную роль в романтических историях на отдыхе. Почти половина мужчин (46%) хотя бы раз оставляли своей избраннице памятный подарок. Чаще всего это были цветы и сладости (48%) или местные сувениры (30%). Реже дарили украшения: браслеты (12%), кольца (13%), серьги (10%), подвески (10%) или колье (9%). Некоторые решались на более экстравагантные жесты — например, вручали билет в свой город (7%) или создавали плейлист поездки (5%).

Дамы по-разному реагируют на такие знаки внимания: 24% до сих пор хранят подарки как память о летнем увлечении, 26% довольствовались символическими безделушками вроде ракушек или фото, 15% мечтали о презенте, но так и не дождались, а 8% честно признались, что избавились от сувениров.

Романтики и прагматики: битва полов

Исследование опровергает стереотип о мужской нерешительности. Оказывается, именно парни чаще идут ва-банк: 21% делали предложение после курортного увлечения (хотя, надо признать, не всегда успешно), а еще 14% слышали подобные истории от приятелей. Девушки в этом вопросе проявляют осторожность: 58% никогда не принимали предложения после подобных отношений, хотя 8% все же сказали заветное «да».

Для большинства курортный роман остается просто ярким эпизодом из прошлого, но для некоторых он перерастает в серьезное и глубокое чувство. Такие истории напоминают о том, что иногда стоит отпустить контроль, довериться моменту и своим эмоциям — ведь никогда не знаешь, какая случайная встреча может изменить всю твою жизнь.

*В опросе приняли участие более 3500 респондентов старше 18 лет из Самакры, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны

Теги: Опрос

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