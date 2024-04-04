Каждый четвертый предприниматель из Самары признался, что на его успех повлияло окружение

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Но поддерживать отношения со своими контактами готов лишь каждый второй.

Большинство (60%) владельцев самарских компаний уверены, что окружение играет ключевую роль в достижении успеха предпринимателями, свидетельствуют данные опроса*, проведенного бизнес-клубом «Атланты».

Сегодня каждый третий из них целенаправленно работает над тем, чтоб сформировать вокруг себя «правильный» уровень контактов. Почти половина опрошенных предпринимателей из Самары (46%) в это вкладывают наличие в своем окружении потенциальных инвесторов, партнеров и людей, готовых профинансировать в их бизнес. А каждый четвертый готов инвестировать свое рабочее время в общение с другими ради поиска друзей (24%).

Инвестировать в социальный капитал владельцы самарских компаний готовы ради привлечения клиентов и повышения своего статуса (24% и 20%), еще столько же это делают ради возможности обмена опытом и знаниями. Интересно, что только небольшая часть предпринимателей отметила, что для них важна возможность расширить кругозор и получить доступ к ценным ресурсам и информации (по 10%).

Большинство опрошенных (55%) из Самары рассказали, что хотят видеть в своем окружении иностранных предпринимателей. Наиболее интересны российским бизнесменам сейчас коллеги из СНГ (29%), стран Азии (21%) и Европы (8%).

Примечательно, что при этом прилагать усилия для поддержания отношений со своими контактами готов лишь каждый второй самарский предприниматель.

«Один из основных принципов построения социального капитала в том, что это не должно быть случайной активностью Социальный капитал — взаимный процесс, и важно также предложить свою помощь и поддержку другим. Будьте готовы выступать инициатором и предоставлять ценность взамен», — считает Михаил Воронин, основатель бизнес-клуба «Атланты».

Чаще всего (31%) самарские предприниматели знакомятся с новыми людьми в неформальной обстановке, каждый четвертый — на деловых мероприятиях; около 20% расширяют круг контактов на светских мероприятиях и через социальные сети, а каждый десятый — в бизнес-клубах.



Методология

*В опросе приняли участие 1226 предпринимателей в возрасте 18-55 лет (не только резиденты клуба Атланты). Регионы исследования — города с населением от 100 тыс. человек

Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования с 21.03.2024 по 29.03.2024.