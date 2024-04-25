Каждый четвертый предприниматель из Самары не доволен своим окружением

142

Застенчивость и интровертность мешают бизнесменам расширять окружение.

Аналитики бизнес-клуба «Атланты» провели опрос среди самарских предпринимателей, чтобы узнать насколько они удовлетворены своим уровнем социального капитала. Шкала оценки от 1 до 5 позволила выявить их отношение по этому вопросу. Кроме того, респонденты из Самары поделились, какие трудности мешают им в коммуникации с другими людьми.



Больше четверти (27%) самарских предпринимателей недовольны своим уровнем социального капитала (оценки 1 и 2), что указывает на проблемы в формировании правильного окружения. Это может быть связано с незнанием как выстраивать и поддерживать отношения с людьми.

Больше трети (40%) предпринимателей из Самары выбрали оценку "3", это говорит об удовлетворенности своим уровнем социального капитала. У таких бизнесменов есть основные контакты и ресурсы, закрывающие текущие потребности, но им не хватает разнообразия в своем окружении и более прочных отношений.

Высоко оценили свой уровень социального капитала (оценки 4 и 5) только 33% самарских респондентов. Это говорит о том, что небольшая часть владельцев самарских компаний обладает широкой базой контактов, поддерживает отношения с ними и за счет этого получает доступ к ценным ресурсам и информации через свое окружение.

“Формирование социального капитала — такая же работа, как и построение бизнеса. Предприниматели рассказали, какие сложности в расширении сети контактов они испытывают. Почти треть (27%) призналась, что им мешает их интровертность и стеснительность, еще у 18% есть трудности с самопрезентацией, а у каждого десятого просто недостаточно времени на новые знакомства и поддержание отношений”, — считает Михаил Воронин, основатель бизнес-сообщества «Атланты».

Оценивая важные качества окружающих при построении отношений, самарские предприниматели выделяют профессионализм (21%), честность и надежность (18%), открытость (16%) и умение слушать (14%)

Чтобы сделать свой социальный капитал эффективнее 25% владельцев самарских компаний хотели бы увеличить количество контактов, 20% – систематизировать их, а 17% – улучшить навыки общения и поработать над своим имиджем.

Методология

*В опросе приняли участие 1226 предпринимателей в возрасте 18-55 лет (не только резиденты клуба Атланты). Регионы исследования — города с населением от 100 тыс. человек

Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования с 21.03.2024 по 29.03.2024.