Каждую неделю планируется открывать до 80 ресторанов бывшей сети McDonald’s

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Предприниматель Александр Говор, купивший российский бизнес McDonald's, заявил о намерении открывать от 50 до 80 обновленных ресторанов в неделю, передает ТАСС.

"Завтра мы открываем 15 ресторанов, затем мы еще открываем до 50 ресторанов буквально в течение недели по Москве и Московской области и каждую неделю будем открывать от 50 до 80 ресторанов. За полтора-два месяца мы откроем все 850 ресторанов", - сказал бизнесмен в субботу в интервью телеканалу "Россия-24".

Говор добавил, что первые рестораны откроются в Москве и Московской области, а затем на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале.

Сеть будет работать под новым брендом и с новыми названиями в меню, а все ее сотрудники сохранят места "на эквивалентных условиях" в течение как минимум двух лет. Ранее обновленная сеть представила логотип и сообщила о запуске рекламной кампании.

Фото: Виталий Смольников /ТАСС