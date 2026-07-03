Каждая третья самарчанка дарит подарки подругам без повода

Подарки между подругами давно перестали быть формальностью «на праздник». Сегодня это способ поддержать, порадовать без повода, отметить важный этап жизни или просто напомнить о себе. Ювелирный бренд SOKOLOV выяснил, что жительницы Самары чаще всего дарят друг другу, сколько готовы тратить на подарки и какие презенты действительно хочется получать от близких подруг.



Как показало исследование, главными поводами для подарков остаются день рождения (99%), Новый год (84%) и 8 Марта (66%). При этом треть самарчанок (36%) признаются, что дарят подарки, когда подруге просто грустно и хочется поддержать ее, а еще 21% могут сделать подарок вообще без повода.



Отдельно жительницы Самары сформировали и собственный рейтинг самых популярных подарков для подруг. На первом месте оказались цветы и букеты – их чаще всего дарят 61% опрошенных. Далее идут декоративная косметика и уходовые средства (57%), парфюм (45%), сертификаты в магазины или на услуги (41%), сладости и наборы деликатесов (29%), а также просто денежный перевод (26%). А украшения в качестве подарка выбирают четверть (22%) самарчанок.



Сами самарчанки больше всего хотели бы получать от подруг сертификаты на спа и процедуры – такой вариант выбрали 61% участниц исследования. Также среди самых желанных подарков оказались совместные впечатления – поездки, концерты или ужины (45%), денежный перевод (40%) и украшения (36%).



При выборе подарка женщины в первую очередь ориентируются на практичность: 28% считают, что подарок должен быть полезным. Еще 14% уверены, что хороший подарок должен отражать вкус и характер подруги, а 13% стараются выбрать что-то такое, что она сама себе не купила бы.



Большинство жительниц Самары предпочитают разумный бюджет на подарки. Так, 32% обычно тратят на близкую подругу от 3 до 5 тысяч рублей, еще 28% – от 1 до 3 тысяч рублей. При этом каждая третья (29%) хотя бы раз тратила на подарок больше, чем могла себе позволить.



А главным раздражителем в подарках самарчанки называют очевидно дешевые или формальные презенты (40%). Еще 33% не любят бессмысленные подарки вроде случайных наборов из масс-маркета, а 28% раздражают явно передаренные вещи.