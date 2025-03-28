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Каждая третья опрошенная женщина призналась, что чувствует себя «обязанной» выглядеть хорошо, даже выходя в магазин

28 марта 2025 12:20
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Каждая третья опрошенная женщина призналась, что чувствует себя «обязанной» выглядеть хорошо, даже выходя в магазин

Согласно исследованию Авито Услуг, россияне по-разному оценивают влияние внешности на карьеру и повседневную жизнь. Опрос среди россиян в возрасте от 21 до 55 лет показал, что лишь 20% считают профессионализм главным фактором карьерного успеха, не связывая его с внешним видом. При этом только 8% мужчин и 4% женщин назвали представление о связи между внешностью и карьерным ростом устаревшим стереотипом.

Что думают женщины о внешности и успехе

Более половины россиянок (56%) в возрасте от 21 до 55 лет считают, что внешний вид отражает статус мужчины: успешный человек должен быть гладко выбрит и аккуратно подстрижен. Еще 22% придерживаются мнения, что такие требования актуальны, но только для офисных сотрудников, а в остальных случаях внешность не является показателем статуса. На основе этого можно сделать вывод, что классический образ «делового человека» все еще остается символом успеха для многих.

Каждая третья опрошенная женщина (34%) призналась, что чувствует себя «обязанной» выглядеть хорошо, даже выходя в магазин. Причем с возрастом это ощущение усиливается: если среди девушек 18–24 лет без макияжа испытывают дискомфорт 23%, то среди женщин 35–44 лет таких уже 33%, а после 55 лет — 46%.

Хорошо выглядеть – обязанность?

71% опрошенных женщин признались, что периодически ощущают давление общества, требующего соответствия «стандартам красоты», а 21% из них сильно зависят от мнения окружающих о своей внешности и фигуре. Среди мужчин этот показатель ниже — 17%. При этом 38% мужчин заявили, что не зависят от общественного мнения, тогда как среди женщин такой позиции придерживаются 29%.

Мужской взгляд на красоту

На вопрос, должна ли женщина делать макияж, маникюр и укладку, чтобы выглядеть привлекательно, только 19% мужчин ответили, что предпочитают естественную красоту. Еще 24% считают, что каждая женщина должна сама решать, как ей выглядеть.

Тренд на мужской уход за собой, когда кроме геля для душа и шампуня в бьюти-рутину входят кремы, бальзамы для губ и другие косметические средства, вызывает неоднозначную реакцию. Только 24% мужчин относятся к нему положительно, считая, что ухаживать за собой — это норма. В то же время 22% опрошенных придерживаются противоположного мнения и считают такие средства лишними.

Интересно, что среди молодежи (18–24 лет) скептиков заметно меньше — всего 13%. Возможно, это свидетельствует о смене взглядов, или же индустрия смогла успешно адаптироваться к новым потребностям аудитории.

Теги: Опрос

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