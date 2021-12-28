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Каждая четвертая женщина дает себе обещание с нового года заняться спортом, каждый шестой мужчина — отказаться от вредных привычек

28 декабря 2021 12:18
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Каждая четвертая женщина дает себе обещание с нового года заняться спортом, каждый шестой мужчина — отказаться от вредных привычек

Чаще всего с 1 января россияне дают себе обещание заняться образованием, уделять больше внимания близким и устроить личную жизнь.

Новый год — время планирования и обещаний самому себе. Что бы хотели изменить в своей жизни россияне с 1 января 2022 года? Чаще всего опрошенные обещают себе заняться образованием и больше читать (30%). По словам 27%, им бы хотелось уделять больше внимания близким, а 26% мечтают наладить свою личную жизнь. Каждый четвертый россиянин в 2022 году хотел бы заняться спортом, по 23% — сменить место жительства и уделять больше времени своему хобби и увлечениям. Об изменении мировоззрения, отношения к жизни и окружающим задумывается каждый пятый (20%). По 18% опрошенных хотели бы сделать ремонт и выучить иностранный язык, по 16% — изменить систему питания и больше отдыхать. Мечтают отказаться от вредных привычек 14% россиян, изменить круг друзей — 11%. Еще 6% считают, что в их жизни не нужно ничего менять.

Больше читать, заниматься спортом и изучением иностранного языка, уделять время своим хобби, изменить отношение к окружающим и систему питания чаще хотят женщины. Тех, кто мечтает с нового года отказаться от вредных привычек и уделять больше времени близким, больше среди мужчин.

Россияне до 34 лет чаще всего дают себе обещание наладить все сферы жизни. Их более зрелые сограждане смотрят на жизнь более реалистично и в обещаниях себе гораздо более сдержанны.

Впрочем, похоже, что начинать новую жизнь с 1 января — это одна из новогодних традиций россиян. В декабре 2020, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, приоритеты россиян были аналогичными.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 390
  • Время проведения: 20—24 декабря 2021 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов

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