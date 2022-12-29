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Казаки и ассамблейцы региона подвели итоги уходящего года

29 декабря 2022 14:11
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Завершилось собрание дружеским чаепитием и пением народных, советских и современных песен под баян.

24 декабря 2022 года в Самаре состоялось совместное собрание актива Самарской региональной культурно-просветительной общественной организации «Ассамблея народов Самарской области» и Самарской казачьей общественной региональной организации «Самарское казачье землячество».

С информацией об итогах работы Ассамблеи народов Самарской области и Самарского казачьего землячества в 2022 году выступил Председатель Совета Ассамблеи и Атаман землячества Еругин Юрий Васильевич. Также была заслушана и принята к сведению информация о финансово-хозяйственной деятельности этих организаций за год. Ещё присутствующие на совместном собрании активисты приняли за основу проекты планов своих общественных организаций на 2023 год.

Члены  Совета Ассамблеи и Атаманского правления землячества подробно рассказали о социальных проектах и мероприятиях, проведённых этими общественными организациями в 2022 году: «Содействие социальной адаптации цыганских общин Самарской области», «Цикл мероприятий, посвящённых башкирской культуре», «Фестиваль молодёжного интернационального самодеятельного творчества «АРТ-ЭТНОМИКС», ряде концертов, участии в праздниках, научно-практических конференциях, совещаниях, круглых столах, о конкурсе журналистских работ «Казачество Самарской области 2022», работе казачьего подворья в Этнопарке дружбы народов и многом другом.

На совместном заседании актива был произведён приём новых членов Ассамблеи народов Самарской области, было объявлено и начат сбор денежных средств на приобретение квадрокоптера  для нужд казачьего подразделения волжских казаков «Ермак», принимающего в настоящее время активное участие в специальной военной операции.

Также на совместном собрании актива отличившимся членам организаций и приглашённым партнёрам организаций были вручены почётные грамоты, дипломы, благодарственные письма и памятные подарки.

Ну а завершилось это совместное собрание актива Ассамблеи народов Самарской области и Самарского казачьего землячества дружеским чаепитием и пением народных, советских и современных песен под баян!

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