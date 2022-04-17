Католики и протестанты Самары 17 апреля празднуют Пасху

144

Лютеране и католики Самары 17 апреля отмечают Пасху. Великий христианский праздник для этих конфессий в этом году наступил на неделю раньше, чем у православных.

Разница объясняется расхождением календарей. Впрочем, довольно часто даты совпадают. Но не в 2022 году. Напомним, православные отметят Светлое Христово Воскресение 24 апреля. Ну а по Григорианскому календарю оно уже наступило. Ему следуют и прихожане Евангелическо-лютеранской церкви Святого Георга в Самаре. Здесь праздничная служба часто похожа на семейную встречу или на концерт. Но причастие - обязательная составляющая

Многие самарцы, исповедующие католицизм, 17 апреля пришли в знаменитый Храм Пресвятого Сердца Иисуса (костёл, украшающий наш город своими готическими шпилями). Пасха для них - главный религиозный праздник. Встречать его начинают еще вечером субботы. Освещают куличи, яйца. Главное условие для всех верующих - дарить друг другу улыбки, радоваться, желать близким добра и счастья.

Православные же христиане в воскресенье пришли в храмы с веточками вербы. Они отмечают Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье). Он начинает отсчёт Страстной Седмицы, когда верующие вспоминают крестные муки Христа. А венчает всё светлый праздник Пасхи, который особенно дорог каждому христианину, вне зависимости от того, семнадцатого апреля он его встретил или двадцать четвертого, пишет ГТРК Самара.