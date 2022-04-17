Католики и протестанты Самары 17 апреля празднуют Пасху

Я нашел ошибку
Главные новости:
Правительство РФ временно увеличило экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений
Правительство РФ временно увеличило экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений
В Советском районе Самары водитель сбил пешехода
В Советском районе Самары водитель сбил пешехода
Полиция ищет без вести пропавшего жителя поселка Междуреченск Сызранского района
Полиция ищет без вести пропавшего жителя поселка Междуреченск Сызранского района
Смертельное ДТП в Самарской области: столкнулись груженный автомобилями полуприцеп и КАМАЗ
Смертельное ДТП в Самарской области: столкнулись груженный автомобилями полуприцеп и КАМАЗ
Житель Тольятти подозревается в краже денежных средств с банковской карты
Житель Тольятти подозревается в краже денежных средств с банковской карты
Созданная для туристов из России турецкая авиакомпания заработает в мае
Созданная для туристов из России турецкая авиакомпания заработает в мае
Православная церковь сегодня, 17 апреля, отмечает Вербное воскресенье
Православная церковь сегодня, 17 апреля, отмечает Вербное воскресенье
Исаклинском районе в суд направлено уголовное дело о незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
Исаклинском районе в суд направлено уголовное дело о незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.04
-1.25
EUR 87.07
-0.93
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк проведет очередной эколекторий
В Самаре прошла командно-штабная тренировка при ЧС в период паводка
Театр «Дилижанс» приглашает на премьеру семейного спектакля «Мой дедушка был вишней»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Католики и протестанты Самары 17 апреля празднуют Пасху

17 апреля 2022 10:32
144
Католики и протестанты Самары 17 апреля празднуют Пасху

Лютеране и католики Самары 17 апреля отмечают Пасху. Великий христианский праздник для этих конфессий в этом году наступил на неделю раньше, чем у православных. 

Разница объясняется расхождением календарей. Впрочем, довольно часто даты совпадают. Но не в 2022 году. Напомним, православные отметят Светлое Христово Воскресение 24 апреля. Ну а по Григорианскому календарю оно уже наступило. Ему следуют и прихожане Евангелическо-лютеранской церкви Святого Георга в Самаре. Здесь праздничная служба часто похожа на семейную встречу или на концерт. Но причастие - обязательная составляющая 

Многие самарцы, исповедующие католицизм, 17 апреля пришли в знаменитый Храм Пресвятого Сердца Иисуса (костёл, украшающий наш город своими готическими шпилями). Пасха для них - главный религиозный праздник. Встречать его начинают еще вечером субботы. Освещают куличи, яйца. Главное условие для всех верующих - дарить друг другу улыбки, радоваться, желать близким добра и счастья. 

Православные же христиане в воскресенье пришли в храмы с веточками вербы. Они отмечают Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье). Он начинает отсчёт Страстной Седмицы, когда верующие вспоминают крестные муки Христа. А венчает всё светлый праздник Пасхи, который особенно дорог каждому христианину, вне зависимости от того, семнадцатого апреля он его встретил или двадцать четвертого, пишет ГТРК Самара.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Шансы закрепиться на самарской земле у всех, кто прибыл из Мариуполя, есть. Будет и работа, заверил Дмитрий Азаров. Помогут также пенсионерам, кто заявит об этом.
16 апреля 2022  21:34
«Приняли как родных»: Дмитрий Азаров пообщался с вынужденными переселенцами из Мариуполя
478
В пятницу, 15 апреля губернатор Дмитрий Азаров в ходе рабочей поездки в Тольятти осмотрел ряд производственных площадок вентиляционного оборудования.
16 апреля 2022  16:51
Дмитрий Азаров пообщался с руководством и коллективами заводов вентиляционного оборудования в Тольятти
1283
Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
15 апреля 2022  13:22
Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
1301
В самарском минздраве рассказали, где строятся новые больницы
15 апреля 2022  12:53
В самарском минздраве рассказали, где строятся новые больницы
780
16 апреля в Самаре пройдет Муниципальный субботник
15 апреля 2022  10:54
16 апреля в Самаре пройдет Муниципальный субботник
453
Весь список