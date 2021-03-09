Каток в самарском ТЦ Мега перестал работать

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В понедельник, 8 марта состоялось закрытие катка в самарском торговом комплексе "Мега". Об этом сообщили в ТЦ.

Однако пока, несмотря на то, что календарная зима уже завершилась, в Самаре продолжают работу другие ледовые площадки.

Напомним, в этом сезоне в городе залиты больше сотни катков, в том числе в парках и на набережной. Большинство из них бесплатные, пишет Самру.ру.

Согласно прогнозам, как минимум до конца этой недели в Самаре сохранится зимняя погода - от -6 до -10 градусов днем.

Фото pixabay.com