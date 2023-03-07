Каток на площади Славы завершает работу 8 марта

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В первый весенний праздник – Международный женский день – завершит свою работу каток на площади Славы. Четвертый сезон подряд каток радовал жителей и гостей областной столицы настоящей сказкой на льду: мерцающая подсветка, эффектные новогодние декорации, выдержанные в едином стиле павильоны проката, теплые раздевалки, точки питания, музыкальное сопровождение и 2400 кв. м отличного качества льда. За сезон 2022-2023 каток посетили более 39 тысяч человек. Уже традиционно в этом году каток работал в ночном режиме – Новый год можно было встретить на коньках!

Четвертый сезон катания на пл. Славы официально открыли хоккеисты ГАУ СО «СШОР №1», проведя показательную тренировку, зрителями которой могли стать гости ледовой площадки. К новому сезону 2023 года организаторы уже готовят сюрпризы и интерактивные программы, чтобы все желающие могли наслаждаться катанием на уникальной ледовой площадке, ставшей одним из символов зимней Самары и любимейшим местом горожан.

8 марта каток на пл. Славы работает с 11:00 до 23:00.