«Карту жителя Самарской области» теперь можно скачать в отечественном маркетплейсе RuStore

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Проект «Карта жителя Самарской области» реализуется с 2021 года по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Мобильная версия также доступна для скачивания в Google Play.



Подать заявление на выпуск Карты жителя Самарской области можно онлайн, зайдя на интернет-портал . Для этого необходимо авторизоваться на портале через Госуслуги и заполнить поля предлагаемой формы.



Кроме «Карты жителя Самарской области» в RuStore также доступны для скачивания «Геопортал Самарской области» (разработка ГБУ СО «Цифровой регион») и МФЦ Самарской области.



Напомним, отечественный единый магазин приложений RuStore включен в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2023 году. Это позволит обеспечить российским пользователям бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам в условиях внешних ограничений.

Фото: департамент информационной политики СО