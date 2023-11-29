Карту жителя Самарской области получили в этом году более 111 тысяч человек

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Заявки на оформление электронной Карты жителя Самарской области в течение 2023 года подали более 127 тысяч человек, более 111 тысяч уже получили Карты на руки. Несмотря на то, что действие социальных карт решили продлить, все больше держателей этих карт отказываются от них в пользу Карты жителя Самарской области. Только в ноябре льготный транспортный проездной на Карте жителя пополнили более 61 тысячи человек. Об этом в прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области рассказал врио заместителя председателя правительства - руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.



Напомним, что ранее планировалось заменить социальные карты на Карты жителя Самарской области в течение 2023 года. В 2024 году все социальные карты в регионе должны были заблокировать. Но, чтобы не создавать ажиотажа с заменой карт в преддверии новогодних праздников, было принято решение продлить срок действия социальных карт до 2026 года.

«Будем продлевать сроки действия социальных транспортных карт, - отмечает Константин Пресняков. - Все те, кто продолжает пользоваться социальными картами, могут совершенно спокойно пользоваться ими еще как минимум два года. Это, во-первых. Во-вторых, в случае утери действующей социальной транспортной карты, ее утраты, порчи и так далее она будет заменена Министерством социально-демографической и семейной политики на такую же социальную транспортную карту. Хоть сейчас срок действия и процесс замены социальных карт продлен, однако позаботиться о замене нужно уже сейчас».

Оформить заявку о выпуске Карты жителя Самарской области можно в офисах банков, в МФЦ Самарской области, в режиме онлайн на портале проекта card.samregion.ru и в мобильном приложении. Один из банков в ближайшее время запустит курьерскую доставку карт по Самаре.



Каждый житель найдет для себя преимущества в использовании Карты в своей повседневной жизни, не ограничиваясь только льготным проездным билетом. Карта жителя — это еще и скидочная карта, которая позволяет получать различные скидки и участвовать в льготных программах 80 предприятий-партнеров. Это аптеки, культурные заведения, магазины, различные сервисы. Кроме этого карта – банковская, а значит совмещает в себе и банковские функции. Можно получать на нее пенсию, открывать вклады.

