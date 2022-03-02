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Карта жителя Самарской области пополнилась новым функционалом. Держатели пластика с началом весны могут воспользоваться специальными предложениями при посещении культурных мероприятий сразу в нескольких учреждениях региона.



Так, Самарский академический театр оперы и балета при предъявлении Карты жителя Самарской области в кассе театра перед покупкой билета предлагает скидку в 10% от стоимости. Скидка действует до конца 2023 года.



Самарский областной художественный музей дает владельцам Карты жителя Самарской области скидку в 5% на посещение постоянных экспозиций музея. Скидка предоставляется при предъявлении Карты жителя перед покупкой билетов в кассах музея. Предложение действительно до 31 декабря следующего года.



Такую же скидку в 5% на аналогичных условиях предлагает ЦРК «Художественный» на фильмы, не имеющие ограничений от правообладателей. Скидка действует до конца 2022 года.

Самарская филармония предлагает 2% скидку при покупке билетов в кассе филармонии. Для этого также достаточно предъявить кассиру Карту жителя Самарской области. Скидкой можно воспользоваться до 31 декабря 2023 года.



Скидку в 5% можно будет получить при посещении концертов Государственного Волжского русского народного хора им. П. М. Милославова в Самаре. Скидка предоставляется при предъявлении карты жителя Самарской области перед покупкой билетов в кассе Волжского хора (ул. Галактионовская, 107). Акция действует до 31 декабря 2024 года.



Поручение разработать и выпустить Карту жителя Самарской области в своем Послании 3 февраля 2020 года дал Губернатор Дмитрий Азаров в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика».

Фото из открытых источников