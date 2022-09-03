Кардиолог рассказал о влиянии размера талии на работу сердца

107

Размер талии у мужчин, превышающий 102 см, и у женщин — 88 см, говорит о наличии метаболического синдрома, то есть ожирения, что негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе. Об этом 3 сентября рассказал заведующий кафедрой кардиологии Уральского государственного медицинского университета, действительный член РАЕН, профессор, заслуженный врач России Ян Габинский, пишут "Известия".

«Это называется «синдром ремешка». Когда человек носит ремень, и вдруг ему начинает не хватать дырочек, это уже плохо. А если наоборот они постепенно уменьшаются, то это хорошо. Считается, что для мужчин опасно иметь объем талии более 102 см, а женщинам более 88 см», — приводит его слова URA.RU.

Габинский добавил, что здоровую работу сердца можно поддерживать отказом от жирного, злоупотребления алкоголем, курения, а также хождением пешком до одного часа в день.

Фото: ru.freepik.com