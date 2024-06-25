Каникулы со Знанием: Проекты Общества «Знание» стали частью летней оздоровительной кампании

Я нашел ошибку
Главные новости:
Стороны обсудили приоритетные задачи и ключевые направления совместной работы, направленные на укрепление законности и правопорядка, защиту прав граждан, решение имеющихся в регионе проблем.
Вячеслав Федорищев встретился с заместителем генпрокурора России Николаем Шишкиным
Грунт с обратной стороны Луны впервые в истории человечества доставлен на Землю
Грунт с обратной стороны Луны впервые в истории человечества доставлен на Землю
Врио вице-губернатора Самарской области стал Антон Емельяненко
Врио вице-губернатора Самарской области стал Антон Емельяненко
Руководителем администрации губернатора Самарской области станет Вячеслав Романов
Руководителем администрации губернатора Самарской области станет Вячеслав Романов
Названы пределы, до которых регионы могут повысить ЖКХ с 1 июля
Названы пределы, до которых регионы могут повысить ЖКХ с 1 июля
Самарцы выступили против строительства многоэтажки на берегу Волги
Самарцы выступили против строительства многоэтажки на берегу Волги
Рождение каждого третьего ребёнка в России регистрируется на Госуслугах
Рождение каждого третьего ребёнка в России регистрируется на Госуслугах
Резиденты «Жигулёвской долины» создадут картину запахов Тольятти
Резиденты «Жигулёвской долины» создадут картину запахов Тольятти
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.37
-0.59
EUR 94.08
-0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская кирха приглашает на концерт «Лето в стиле барокко»
В Самаре пройдет пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
В Самаре во дворе Музея Модерна пройдет первая встреча из нового цикла «Саунд-молчание»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Каникулы со Знанием: Проекты Общества «Знание» стали частью летней оздоровительной кампании

25 июня 2024 12:52
105
Каникулы со Знанием: Проекты Общества «Знание» стали частью летней оздоровительной кампании

Время летнего отдыха и оздоровления детей и подростков идет полным ходом. Ежегодно Российское общество «Знание» активно включается в организацию просветительской программы в рамках летней оздоровительной кампании. Для воспитанников лагерей на территории 89 субъектов России подготовлены шесть проектов. Для участия в любом из них оздоровительной организации достаточно подать заявку на сайте.

«Каждый детский лагерь подготовил на лето для своих воспитанников уникальные программы, которые сделают их времяпровождение по-настоящему полезным. Чтобы эти программы стали еще более интересными, Российское общество «Знание» сделало интеграцию сразу шести своих проектов разных форматов — это лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры, кинопоказы, научные эксперименты. Сотрудники оздоровительных организаций смогут проводить их самостоятельно или при участии наших лекторов», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Ранее Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на всероссийском семинаре-совещании в рамках заседания Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей отметил, что более 5,3 млн детей будут охвачены летней оздоровительной кампанией в России в 2024 году, в детских лагерях в соответствии с единой программой воспитания в обязательном порядке пройдут мероприятия в рамках Дней единых действий.
В этом году Общество «Знание» организует досуг для юных россиян по всей стране. Каждый детский оздоровительный лагерь может выбрать один или несколько мероприятий для совместной реализации: Знание.Герои, Знание.Карьера, Знание.Наука, Знание.Кино, Знание.Игра, Знание.Лекторий, лекции и кипопоказы к памятным датам и государственным праздникам. Также доступен всем желающим пул региональных проектов Общества «Знание». Среди необычных форматов – встречи с Героями РФ и участниками СВО, викторины, научные баттлы, диалоги с представителями рабочих профессий.

Чтобы принять участие летним оздоровительным организациям необходимо оставить заявку на сайте Каникулы со Знанием (znanierussia.ru) или обратиться к директору филиала Общества «Знание» в своём регионе. Время обработки заявки может проходить в срок до пяти дней.

Активную программу для школьников Российское общество «Знание» подготовило и на Выставке “Россия”. Ребят ждут обзорные экскурсии по территории ВДНХ, увлекательные лекции от шести московских вузов на самые разные темы, а также мастер-классы. Кроме того, школьников ожидает культурная программа — ребята посетят мероприятия литературной гостиной Общества «Знание». Там их ждут художественные чтения классических произведений, акустические концерты и спектакли.

Отметим, в прошлом году летом в детских лагерях страны состоялось около 8,5 тысяч просветительских мероприятий от Российского общества «Знание». Встречи со спортсменами, артистами, предпринимателями и многими другими деятелями за три летних месяца прошли более чем в 80 субъектах на базе детских центров. Слушателями и участниками лекций, мастер-классов и иных мероприятий стали порядка 180 тысяч человек.

Для школьников Самарской области этим летом пройдут различные просветительские мероприятия. Так, в рамках проекта «Знание.Герои» в спортивном лагере «Олимп» и центре патриотического воспитания «Авангард» состоялись выступления Михаила Чудакова, самарского поэта и композитора, автора литературно-музыкального проекта «Едем на Донбасс!». В ОЦ «Южный город» прошел военно-патриотический форум. В качестве спикеров выступили педагоги, которые регулярно ездят в новые регионы нашей страны. Они эмоционально и с душой смогли передать самарским школьникам боль их ровесников, находящихся под обстрелом, рассказали ребятам о героях СВО, которые сражаются с врагом не только на фронте, но и в тылу.

Для ребят из Донбасса, которые проживают в Кинель-Черкассах, школьников из загородного лагеря им. Ю.А. Гагарина прошли мастер-классы по начальной военной подготовке, где ребята разбирали и собирали оружие, примеряли военную амуницию, тренировались в изготовлении окопных свечей.

В июне стартовал проект «Знание.Карьера». В ходе мастер-классов, собеседований, встреч с работодателями молодежь знакомится с карьерными возможностями в родном регионе. Карьерный форум «Путь к успеху» для студентов и школьников прошел на площадке Самарского политеха, где выступили к.э.н., доцент Наталья Крутова, к.э.н., доцент Елена Солодова, а также координатор образовательной программы «Капитаны», победитель конкурса «Лига Лекторов» Екатерина Снигирь.

В рамках проекта «Знание.Наука» с научно-популярными лекциями о российских ученых и их достижениях в детском лагере им. Ю.А. Гагарина выступил зам. директора школы №121 Владислав Дерябин.
В летний период региональная общественно-просветительской акция «За родное, за свое» тоже переместилась в детские оздоровительные и пришкольные лагеря. Для ребят из школы № 121, школы села Новое Аделяково, в ряде загородных лагерей состоялись премьеры показов документальных фильмов в рамках проекта «Самарская область. Хроники Победы». Ребята познакомились с уникальными материалами, которые были сняты кинооператорами-куйбышевцами в годы Великой отечественной войны. Специалисты Самарской студии кинохроники дали фильмам вторую жизнь, и сейчас появилась возможность вновь прикоснуться к первоисточнику, узнать о подвиге советского народа в годы войны.

Летом школьники не только отдыхают, но и узнают много нового. Для лекторов Общества «Знания» летом наступает горячая пора, впереди еще много просветительских мероприятий!

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Руководителем администрации губернатора Самарской области станет Вячеслав Романов
25 июня 2024  13:57
Руководителем администрации губернатора Самарской области станет Вячеслав Романов
74
В Самару привезли Казанскую икону Божией Матери
25 июня 2024  11:50
В Самару привезли Казанскую икону Божией Матери
245
В Самаре заработали пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО губернатора Самарской области
24 июня 2024  14:18
В Самаре заработали пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО губернатора Самарской области
1980
В Самаре подписали постановление правительства региона об историческом поселении
23 июня 2024  12:22
В Самаре подписали постановление правительства региона об историческом поселении
695
Вячеслав Федорищев присоединился к акции «Огненные картины войны»
22 июня 2024  10:39
Вячеслав Федорищев присоединился к акции «Огненные картины войны»
623
Весь список