Каникулы со Знанием: Проекты Общества «Знание» стали частью летней оздоровительной кампании

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Время летнего отдыха и оздоровления детей и подростков идет полным ходом. Ежегодно Российское общество «Знание» активно включается в организацию просветительской программы в рамках летней оздоровительной кампании. Для воспитанников лагерей на территории 89 субъектов России подготовлены шесть проектов. Для участия в любом из них оздоровительной организации достаточно подать заявку на сайте.



«Каждый детский лагерь подготовил на лето для своих воспитанников уникальные программы, которые сделают их времяпровождение по-настоящему полезным. Чтобы эти программы стали еще более интересными, Российское общество «Знание» сделало интеграцию сразу шести своих проектов разных форматов — это лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры, кинопоказы, научные эксперименты. Сотрудники оздоровительных организаций смогут проводить их самостоятельно или при участии наших лекторов», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.



Ранее Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на всероссийском семинаре-совещании в рамках заседания Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей отметил, что более 5,3 млн детей будут охвачены летней оздоровительной кампанией в России в 2024 году, в детских лагерях в соответствии с единой программой воспитания в обязательном порядке пройдут мероприятия в рамках Дней единых действий.

В этом году Общество «Знание» организует досуг для юных россиян по всей стране. Каждый детский оздоровительный лагерь может выбрать один или несколько мероприятий для совместной реализации: Знание.Герои, Знание.Карьера, Знание.Наука, Знание.Кино, Знание.Игра, Знание.Лекторий, лекции и кипопоказы к памятным датам и государственным праздникам. Также доступен всем желающим пул региональных проектов Общества «Знание». Среди необычных форматов – встречи с Героями РФ и участниками СВО, викторины, научные баттлы, диалоги с представителями рабочих профессий.



Чтобы принять участие летним оздоровительным организациям необходимо оставить заявку на сайте Каникулы со Знанием (znanierussia.ru) или обратиться к директору филиала Общества «Знание» в своём регионе. Время обработки заявки может проходить в срок до пяти дней.



Активную программу для школьников Российское общество «Знание» подготовило и на Выставке “Россия”. Ребят ждут обзорные экскурсии по территории ВДНХ, увлекательные лекции от шести московских вузов на самые разные темы, а также мастер-классы. Кроме того, школьников ожидает культурная программа — ребята посетят мероприятия литературной гостиной Общества «Знание». Там их ждут художественные чтения классических произведений, акустические концерты и спектакли.



Отметим, в прошлом году летом в детских лагерях страны состоялось около 8,5 тысяч просветительских мероприятий от Российского общества «Знание». Встречи со спортсменами, артистами, предпринимателями и многими другими деятелями за три летних месяца прошли более чем в 80 субъектах на базе детских центров. Слушателями и участниками лекций, мастер-классов и иных мероприятий стали порядка 180 тысяч человек.



Для школьников Самарской области этим летом пройдут различные просветительские мероприятия. Так, в рамках проекта «Знание.Герои» в спортивном лагере «Олимп» и центре патриотического воспитания «Авангард» состоялись выступления Михаила Чудакова, самарского поэта и композитора, автора литературно-музыкального проекта «Едем на Донбасс!». В ОЦ «Южный город» прошел военно-патриотический форум. В качестве спикеров выступили педагоги, которые регулярно ездят в новые регионы нашей страны. Они эмоционально и с душой смогли передать самарским школьникам боль их ровесников, находящихся под обстрелом, рассказали ребятам о героях СВО, которые сражаются с врагом не только на фронте, но и в тылу.



Для ребят из Донбасса, которые проживают в Кинель-Черкассах, школьников из загородного лагеря им. Ю.А. Гагарина прошли мастер-классы по начальной военной подготовке, где ребята разбирали и собирали оружие, примеряли военную амуницию, тренировались в изготовлении окопных свечей.



В июне стартовал проект «Знание.Карьера». В ходе мастер-классов, собеседований, встреч с работодателями молодежь знакомится с карьерными возможностями в родном регионе. Карьерный форум «Путь к успеху» для студентов и школьников прошел на площадке Самарского политеха, где выступили к.э.н., доцент Наталья Крутова, к.э.н., доцент Елена Солодова, а также координатор образовательной программы «Капитаны», победитель конкурса «Лига Лекторов» Екатерина Снигирь.



В рамках проекта «Знание.Наука» с научно-популярными лекциями о российских ученых и их достижениях в детском лагере им. Ю.А. Гагарина выступил зам. директора школы №121 Владислав Дерябин.

В летний период региональная общественно-просветительской акция «За родное, за свое» тоже переместилась в детские оздоровительные и пришкольные лагеря. Для ребят из школы № 121, школы села Новое Аделяково, в ряде загородных лагерей состоялись премьеры показов документальных фильмов в рамках проекта «Самарская область. Хроники Победы». Ребята познакомились с уникальными материалами, которые были сняты кинооператорами-куйбышевцами в годы Великой отечественной войны. Специалисты Самарской студии кинохроники дали фильмам вторую жизнь, и сейчас появилась возможность вновь прикоснуться к первоисточнику, узнать о подвиге советского народа в годы войны.



Летом школьники не только отдыхают, но и узнают много нового. Для лекторов Общества «Знания» летом наступает горячая пора, впереди еще много просветительских мероприятий!



Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»