«Каникулы с Общественным советом»: полицейские и общественники региона проводят встречи с несовершеннолетними

В Самарской области продолжается Всероссийская акция МВД «Каникулы с Общественным советом».

В Самарской области, в рамках Всероссийской акции МВД «Каникулы с Общественным советом», полицейские и представители Общественных советов при территориальных органах внутренних дел проводят профилактические встречи с несовершеннолетними, направленные на снижение количества несчастных случаев и предупреждение вовлечения подрастающего поколения в противозаконную деятельность.



Так, в Новокуйбышевске, на базе детского оздоровительного лагеря, состоялось мероприятие для ребят в возрасте от 7 до 15 лет, в ходе которого



инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции городского Отдела полиции младший лейтенант полиции Анастасия Сараева рассказала о правилах управления средствами индивидуальной мобильности и велосипедами.



Госавтоинспектор напомнила ребятам о важности использования световозвращающих элементов в условиях недостаточной видимости и о необходимости строго соблюдать ПДД.



Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции дали возможность каждому желающему почувствовать себя в роли дорожного полицейского, посидев за рулем служебного автомобиля.



В свою очередь, инспектор отделения по делам несовершеннолетних капитан полиции Марина Шуюкова призвала участников мероприятия соблюдать общественный порядок, избегать правонарушений и помнить о правилах безопасного поведения.



Сотрудник полиции напомнила ребятам о негативных последствиях употребления алкоголя и наркотических средств, а также об ответственности за преступления и правонарушения.



Оперуполномоченный отделения по расследованию мошенничеств и преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий ОУР лейтенант полиции Александр Белоусов поделился с ребятами актуальной информацией о распространённых схемах кибермошенничества, призвав не соглашаться на предложения быстрого заработка, и дал практические советы, как не попасться на уловки злоумышленников.



После официальной части присутствующие на мероприятии сотрудники Дома молодежных организаций провели с ребятами увлекательную квест-игру с различными заданиями, в ходе которой юные участники продемонстрировали свои физические способности и умение взаимодействовать друг с другом.



В завершение мероприятия организаторы встречи пожелали ребятам интересных и безопасных каникул, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО