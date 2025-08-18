Я нашел ошибку
Главные новости:
Подростки пришли на территорию школы, расположенной в селе Старый Аманак, где на спортивной площадке играли в футбол.
В Отрадном возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка при падении футбольных ворот
Всего пострадали 5 человек, они госпитализированы.
Сегодня в Алексеевском районе при лобовом столкновении двух автомобилей пострадали два ребенка
Для повышения рождаемости школьникам хотят сделать бесплатный проезд. И ввести бесплатные продленки.
Депутаты ГД разработали законопроект, по которому городской транспорт станет бесплатным для всех учеников
В Самаре завершается приемка школ к новому учебному году.
В Самаре разработают программу «Школьный двор»
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
К середине 2025 года в программе долгосрочных сбережений участвуют более 5 млн россиян, а объём накоплений превысил 365 млрд руб.
Интерес к господдержке по ПДС проявили россияне со средним уровнем дохода 
После богослужения священник совершил обряд окропления святой водой рабочих помещений Управления - акт духовной чистоты и защиты, традиционно совершаемый в православной практике для укрепления мира и порядка в местах служения.
В УФСИН СО прошёл молебен перед иконой преподобного Пимена Угрешского
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
«Каникулы с Общественным советом»: полицейские и общественники региона проводят встречи с несовершеннолетними

18 августа 2025 14:59
204
Сотрудник полиции Новокуйбышевска напомнила ребятам о негативных последствиях употребления алкоголя и наркотических средств, а также об ответственности за преступления и правонарушения.

В Самарской области продолжается Всероссийская акция МВД «Каникулы с Общественным советом».
В Самарской области, в рамках Всероссийской акции МВД «Каникулы с Общественным советом», полицейские и представители Общественных советов при территориальных органах внутренних дел проводят профилактические встречи с несовершеннолетними, направленные на снижение количества несчастных случаев и предупреждение вовлечения подрастающего поколения в противозаконную деятельность.

Так, в Новокуйбышевске, на базе детского оздоровительного лагеря, состоялось мероприятие для ребят в возрасте от 7 до 15 лет, в ходе которого

инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции городского Отдела полиции младший лейтенант полиции Анастасия Сараева рассказала о правилах управления средствами индивидуальной мобильности и велосипедами.

Госавтоинспектор напомнила ребятам о важности использования световозвращающих элементов в условиях недостаточной видимости и о необходимости строго соблюдать ПДД.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции дали возможность каждому желающему почувствовать себя в роли дорожного полицейского, посидев за рулем служебного автомобиля.

В свою очередь, инспектор отделения по делам несовершеннолетних капитан полиции Марина Шуюкова призвала участников мероприятия соблюдать общественный порядок, избегать правонарушений и помнить о правилах безопасного поведения.

Сотрудник полиции напомнила ребятам о негативных последствиях употребления алкоголя и наркотических средств, а также об ответственности за преступления и правонарушения.

Оперуполномоченный отделения по расследованию мошенничеств и преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий ОУР лейтенант полиции Александр Белоусов поделился с ребятами актуальной информацией о распространённых схемах кибермошенничества, призвав не соглашаться на предложения быстрого заработка, и дал практические советы, как не попасться на уловки злоумышленников.

После официальной части присутствующие на мероприятии сотрудники Дома молодежных организаций провели с ребятами увлекательную квест-игру с различными заданиями, в ходе которой юные участники продемонстрировали свои физические способности и умение взаимодействовать друг с другом.

В завершение мероприятия организаторы встречи пожелали ребятам интересных и безопасных каникул, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

