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Какой алкоголь выбрать для новогоднего стола?

31 декабря 2021 13:49
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Какой алкоголь выбрать для новогоднего стола?

Какой алкоголь выбрать для новогоднего стола, почему сливочное масло не помогает от похмелья и как встретить 1 января бодрым – рассказал новосибирский диетолог Яков Новосёлов.

Новосибирский диетолог Яков Новосёлов дал несколько советов, как избежать головной боли после новогоднего застолья, пишет sib.fm.

По его словам, качественный алкоголь нельзя определить по цене, вкусу, цвету или запаху. Новосёлов объясняет это тем, что сегодня отсутствует действенный государственный надзор пищевых продуктов, в том числе алкоголя. Маркировка у товаров существует, однако она направлена «исключительно на сбор налогов и ничего общего с качеством не имеет».

Тем не менее новогодние праздники – это традиционно повод собраться, вкусно поесть и выпить вместе с родными. Поэтому новосибирский диетолог дал несколько советов, как встретить 1 января бодрым и готовым к новым свершениям.

1. В первую очередь диетолог советует отмерять дозу алкоголя, сразу следить за количеством выпитого.

2. Не рекомендуется смешивать разные виды алкоголя, так как организму будет гораздо сложнее их усваивать.

3. Важно соблюдать водный баланс, чтобы облегчить работу организма.

4. Также диетолог не советует использовать сливочное масло для понижения степени опьянения.

«Масло даёт временный эффект, потом масляная плёночка разрушается и человек получает ударную дозу алкоголя, что приведёт к ещё более страшным последствиям», – объясняет Новосёлов.

5. Закусывать лучше всего продуктами с богатым содержанием клетчатки – запечёнными овощами или овощами на пару.

«Ни в коем случае нельзя закусывать жирными продуктами, поскольку алкоголь плюс жир наносят десятикратный удар по органам пищеварения, поджелудочной железы, желчному пузырю и печени», – отметил диетолог.

6. Также можно использовать дополнительные ферменты, чтобы способствовать работе желудка – например, препарат «Мезим».

7. Перед тем как отправиться спать, рекомендуется выпить аспирин. Диетолог уточняет, что нужно именно это лекарство, а не парацетамол, так как он несовместим с алкоголем. Аспирин же позволит избежать обезвоживания и облегчит состояние утром.

8. Если похмелье всё же настигло утром, то можно также выпить таблетку аспирина, главное – не на голодный желудок, так как препарат обладает раздражающим действием на слизистую.

9. Спасает от похмелья и жидкость – в данном случае Новосёлов рекомендует остановиться на бульоне, например, курином.

10. Не следует употреблять кофе на фоне похмелья. Кофеин даёт временное ощущение облегчения, но на самом деле он «ещё больше усугубит спазмы и обезвоживание».

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