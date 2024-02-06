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Какое хобби чаще всего перерастает в настоящую работу с хорошим заработком, рассказали самарцы

6 февраля 2024 09:27
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Какое хобби чаще всего перерастает в настоящую работу с хорошим заработком, рассказали самарцы

Исследование hh.ru показывает, что 16% трудящихся жителей ПФО вырастили свою работу или профессию из любимого хобби. Причем мужчины на 7% чаще женщин делают хобби своей работой, приносящей деньги. Интересно, что хобби может перерасти во что-то больше в равной степени как у молодых (23% респондентов в возрасте 18-24 лет заявили о такой практике), так и у взрослых (23% ответивших среди 55+)

 Среди тех, у кого работа родилась из хобби чаще всего люди увлекались:

  1. программированием и стали разработчиками, инженерами ПО - 20% самоучек 
  2. механиков и техников - 18%
  3. рисованием и теперь работают дизайнерами, иллюстраторами - 11%
  4. литературой - 6%  
  5. а еще 20% указали другие варианты ответов и среди наиболее часто встречающихся HR-сфера, иностранные языки, музыка, психология 

При этом 70% опрошенных заявили, что превратить хобби в работу им было не сложно. А вот 20% столкнулись с проблемами и основными были недостаток опыта (68%) и отсутствие проф.образования (41%). Еще 30% заявили, что не подходили работодателям по профессиональным критериям. Интересно, что 10% из тех, кто вырастили своё хобби в работу потом стали владельцами собственного бизнеса.

При этом каждый третий (39%) опрошенный житель ПФО заявил, что в целом доволен доходом, который он получает сейчас от хобби-работы. 61% ответили негативно и заявили, что ждут от хобби, которое стало работой большего заработка. Причем чаще всего довольны своей зарплатой (которая стала возможно благодаря тому, что хобби стало работой) работники сферы строительства (48%), ИТ-специалисты (39%), финансисты и бухгалтеры (38%), а также производственники (37%).

Какой вид хобби превратился для вас в работу?

Программирование (теперь я программист, разработчик, инженер ПО и пр.)

20%

Механика и техника (теперь я сисадмин, ремонтник, сервисный инженер и пр.)

18%

Рисование (теперь я дизайнер, художник, иллюстратор, архитектор, реставратор и т.п.)

11%

Писательство\литература (теперь я журналист, копирайтер, PR-менеджер, сценарист, писатель и пр.)

6%

Компьютерные игры (теперь я гейм-дизайнер, режиссер, сценарист видеоигр и пр.)

4%

Волонтёрство\помощь людям\животным (теперь я ветеринарный врач, медик, фельдшер и пр.)

4%

Интернет и соцсети (теперь я блогер, SMM-специалист, контент-менеджер и пр.)

4%

Рукоделия (теперь я швея, портной, дизайнер одежды и пр.)

3%

Спорт (теперь я тренер, спорт-инструктор и пр.

3%

Фотография (теперь я фотограф)

3%

Кулинария (теперь я повар, пекарь и пр.)

2%

Танцы (теперь я хореограф, танцор и пр.)

1%

 

Теги: Опрос

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