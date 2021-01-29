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Как просто попасть на личный приём к судебному приставу-исполнителю

29 января 2021 17:16
73
Это можно сделать онлайн с помощью сервиса "Запись на личный прием".

Попасть на личный приём к судебному приставу-исполнителю - просто. Это можно сделать онлайн с помощью сервиса "Запись на личный прием".

Причем не обязательно выбирать только приемный день. Записаться можно на любое удобное время - к дежурному судебному приставу.

- В основном к нам приходит от 10 до 50 человек. Чаще всего это представители юридических или кредитных организаций, реже должники, - делится Анастасия Борзых, врио начальника отделения судебных приставов Самарского района областного центра.

Но не всегда для решения вопроса нужно личное присутствие. Обратиться к судебным приставам можно и оставаясь дома. Если необходимо следить за ведением исполнительного производства, направить заявления и ходатайства, поможет сервис "Личный кабинет стороны исполнительного производства". Для входа в него достаточно иметь учётную запись на едином портале "Госуслуги".

- Чаще всего проблемы возникают у тех граждан, кто не зарегистрирован на госуслугах. Чтобы записаться на прием, необходимо иметь там учетную запись, - отмечает Кристина Линькова, врио начальника отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц УФССП России по Самарской области.

На официальном сайте Управления ФССП, в разделе "Контакты" также указаны номера телефонов, по которым можно обратиться: 8 (846) 263-65-65, передает sova.info.

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Комментарии

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29 января 2021  17:16
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26 января 2021  12:08
Выставка Химия в красках открылась в администрации Тольятти
Выставка «Химия в красках» открылась в администрации Тольятти
В творческом проекте приняли участие профессиональные живописцы, художники-любители, учащиеся художественных школ и студий г. Тольятти и Самарской области. Новости Тольятти
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