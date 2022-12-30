Как будет работать Самарский океанариум в новогодние праздники

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Куда сходить в праздничные дни? Океанариум - всегда хорошая идея.

31 декабря Самарский океанариум работает с 10:00 до 15:00 (касса до 14:00), а 1 января начнет работу с 15:00 и будет открыт для посетителей до 21:00;

Все остальные новогодние каникулы Самарский океанариум работает для вас в стандартном режиме с 10:00 до 21:00.

В самарском океанариуме вы можете увидеть редкие виды рыб и краснокнижных животных, таких как азиатскую аравану, индийского ножа альбиноса, краснокнижных пингвинов Гумбольдта, кубинских крокодилов и редчайший вид гладкошерстных выдр. В океанариуме также установлен самый длинный в Европе аквариум, П-образной формы. Его длина — около 50 метров. Особенность этого аквариума в том, что вода составляет единую биологическую систему.