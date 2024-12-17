Кадровый центр Самарской области – в числе призеров Всероссийского конкурса

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В Министерстве труда и социальной защиты РФ состоялась торжественная церемония награждения лучших сотрудников и команд службы занятости страны. Среди победителей - команда Кадрового центра из Самарской области.

В этом году оргкомитет определил победителей в трех номинациях: «Лучший специалист ЦЗН», «Лучший ЦЗН России» и «Лучший проект». Всего на федеральный этап конкурса в этом году было подано 135 заявок из 64 регионов.

«Мы видим, что интерес к нашему конкурсу растет год от года. Если в год старта конкурса к нам поступило 109 заявок, то в этом году их количество выросло до 135. Расширяется география конкурса. О своем участии заявили центры занятости из 64 регионов. В этом году по сравнению с первым годом увеличилось количество субъектов, претендующих на победу сразу в трех номинациях. Центры занятости превращаются в полноценные кадровые центры. Это особенно актуально сейчас, когда служба занятости страны проходит через проект комплексной модернизации и внедряет новые форматы услуг и сервисов», - отметил заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Дмитрий Платыгин.

Представители Службы занятости Самарской области заняли сразу два вторых места в номинациях «Лучший проект» и «Лучший центр занятости».

Оргкомитет конкурса отметил в числе лучших проектов клуб «Работа для СВОих» Кошкинского района. Это был первый такой клуб, созданный в России. Его задача – адресная поддержка участников специальной военной операции и их родных. Сейчас в регионе 16 клубов «Работа для СВОих» в клубах нацелены на помощь военнослужащим в предоставлении профессиональных карьерных консультаций, организацию профессионального обучения, успешное трудоустройство и интеграцию в общество. Особое внимание уделяется индивидуальному подходу к каждому участнику, это не только сообщество для поиска работы, но и пространство для общения, обмена опытом и поддержки.

Одним из лучших центров занятости второго уровня стал территориальный центр занятости Новокуйбышевска. После модернизации в 2023 году он работает под брендом Кадрового центра «Работа России», оказывая услуги гражданам и работодателям с учетом индивидуальных потребностей.

Фото: Минтруд Самарской области